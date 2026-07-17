La canasta de crianza superó los $678.000 para niños de entre 6 y 12 años

El INDEC difundió los valores correspondientes a junio y reveló cuánto cuesta criar a un hijo según su edad. El cálculo contempla tanto los gastos en bienes y servicios como el tiempo dedicado al cuidado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó ayer los nuevos valores de la Canasta de Crianza, que reflejan el costo mensual de mantener a un hijo en Argentina según su edad. De acuerdo con el organismo, el monto más elevado corresponde a los niños de entre 6 y 12 años, con un costo de $678.308 por mes.

La medición, elaborada con datos de junio, contempla dos componentes: los gastos en bienes y servicios esenciales, como alimentos, vestimenta, transporte y educación, y el valor económico del tiempo destinado al cuidado de los menores.

Según el informe oficial, criar a un bebé menor de un año demandó en junio $529.539 mensuales, mientras que para los niños de entre 1 y 3 años el costo ascendió a $630.926. En tanto, la crianza de chicos de entre 4 y 5 años representó un gasto de $539.612.

Cuánto cuesta criar a un hijo, según la edad

Menores de un año: $529.539.

De 1 a 3 años: $630.926.

De 4 a 5 años: $539.612.

De 6 a 12 años: $678.308.

En cuanto a los bienes y servicios, el INDEC informó que el gasto mensual fue de $173.468 para menores de un año, $223.988 para niños de 1 a 3 años, $285.275 para el grupo de 4 a 5 años y $353.885 para quienes tienen entre 6 y 12 años.

Por otro lado, el costo estimado del cuidado alcanzó los $356.071 para los bebés, $406.938 para los niños de 1 a 3 años, $254.337 para el tramo de 4 a 5 años y $324.423 para los menores de entre 6 y 12 años.

La Canasta de Crianza es un indicador elaborado por el INDEC para servir como referencia, entre otros usos, en los procesos judiciales vinculados al pago de cuotas alimentarias, ya que permite estimar el costo real de la manutención y el cuidado de niñas, niños y adolescentes.