La Capital tuvo 80% de ocupación hotelera en la segunda semana del receso invernal

La segunda semana del receso invernal 2026 dejó resultados altamente positivos para la actividad turística en San Fernando del Valle de Catamarca, con un impacto económico estimado en $2.243.237.346, una ocupación hotelera del 80,1% y el arribo de 7.339 visitantes entre turistas y excursionistas.

Los datos surgen del estudio de Ocupación Hotelera elaborado de manera conjunta por el Observatorio de Turismo Municipal, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, y la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca, correspondiente al período comprendido entre el 19 y el 26 de julio.

Durante esos días, la ciudad recibió 3.336 turistas y 4.003 excursionistas, mientras que la estadía promedio fue de 3,8 noches, indicador que refleja el creciente interés por permanecer más tiempo en el destino y disfrutar de su variada oferta turística, cultural y gastronómica.

En cuanto a la ocupación de los establecimientos según su tipología, sobresalieron los Hostels, que registraron un 100% de ocupación, y los Apart Hoteles, con un 98,3%, registrándose picos del 100% en establecimientos de diversas categorías.

El movimiento turístico también se tradujo en un importante dinamismo económico. El gasto diario promedio por turista fue de $158.000, mientras que el de los excursionistas alcanzó los $60.000, generando un fuerte impacto en sectores como el alojamiento, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

Es importante destacar que esta medición contempla exclusivamente el relevamiento de los establecimientos de alojamiento registrados y categorizados de San Fernando del Valle de Catamarca. En ese sentido, el movimiento turístico asociado a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y otros atractivos de la Capital podría ser aún mayor, ya que numerosos visitantes se alojan en hoteles, cabañas, campings y establecimientos ubicados en otros Departamentos del Valle Central desde donde se trasladan para participar de los eventos mencionados.

Perfil del turista

El relevamiento realizado en los principales atractivos turísticos de la ciudad permitió conocer las características de quienes eligieron San Fernando del Valle de Catamarca durante estas vacaciones de invierno.

El 98% de los visitantes provino de otras provincias argentinas, mientras que el 2% correspondió a residentes de la provincia y el 1% fue turismo internacional. Entre los principales mercados emisores se destacaron Buenos Aires (34%), La Rioja (14%) y Córdoba (13%).

El principal motivo del viaje fue vacaciones, ocio y recreación, opción elegida por el 88% de los encuestados, seguido por los viajes con motivaciones religiosas (6%).

En relación con la modalidad del viaje, el 45% manifestó haber viajado en familia, el 40% en pareja y el medio de transporte más utilizado fue el automóvil particular (78%). Otro dato relevante es que el 52% de los turistas visitó la ciudad por primera vez, mientras que el 89% aseguró no haber considerado otros destinos al momento de planificar sus vacaciones.

Los niveles de satisfacción también reflejaron una valoración muy positiva del destino: el 100% de los encuestados afirmó que recomendaría San Fernando del Valle de Catamarca y el 99% manifestó que volvería con alta probabilidad.

Los resultados muestran además una evolución favorable respecto de otros períodos. En comparación con la primera semana del receso invernal 2026, la segunda semana evidenció un crecimiento superior a seis puntos porcentuales en ocupación y un incremento del 13% en el impacto económico.

Asimismo, frente a la segunda semana del receso invernal de 2025, los resultados de este año reflejan un comportamiento similar en cantidad de visitantes, acompañado por un mayor nivel de gasto turístico, consolidando la tendencia de crecimiento de la actividad en la Capital.

Para conocer el informe completo y acceder a más estadísticas del destino, se puede consultar el sitio del Observatorio de Turismo: https://observatorio.sfvc.tur.ar/.