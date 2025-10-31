MARA acompañó una jornada de salud en Minas Capillitas

El pasado 29 de octubre MARA participó de una actividad sanitaria en Minas Capillitas, en el marco del “Mes Rosa”, en el que se realizaron controles médicos y charlas preventivas de salud.

La iniciativa fue organizada por el Hospital Zonal “Dr. José Chain Herrera”, la comunidad indígena de Minas Capillitas y la empresa MARA. En el encuentro dirigido a toda la comunidad se realizaron controles médicos y charlas preventivas enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama, vacunación y atención médica.

Además, se ofreció la posibilidad de realizarse exámenes médicos de Papanicolaou. MARA colaboró con el traslado del equipo de salud y la provisión de insumos destinados a los vecinos del distrito.

También participaron médicos, agentes sanitarios y promotoras de salud, quienes atendieron en un puesto itinerante ubicado en el centro de la comunidad. La convocatoria tuvo una destacada participación y se desarrolló en un ambiente de cooperación y compromiso colectivo, en que también se facilitaron medidas preventivas respecto al dengue.

“Esta actividad forma parte del vínculo sostenido que mantenemos con las comunidades y refleja nuestro compromiso con el convenio firmado este año con la comunidad indígena de Minas Capillitas para fortalecer las capacidades de la zona”, expresó Marina Molina, integrante del equipo de Relaciones Comunitarias de MARA. Por su parte, una integrante de la comunidad destacó que “aprendimos mucho respecto de los controles que debemos realizarnos. Fue una jornada muy valiosa, tanto por los controles como por las capacitaciones que nos dieron. Agradecemos que se acerquen hasta nuestro distrito”.