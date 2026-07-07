La emoción de Lionel Messi: llanto y desahogo tras la épica clasificación de Argentina

El capitán de la Selección Argentina no pudo contener las lágrimas luego de la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto. Tras un partido cargado de tensión y emociones, la Albiceleste selló su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi volvió a protagonizar una de las imágenes más conmovedoras del Mundial 2026. Apenas finalizó la histórica victoria de la Selección Argentina por 3-2 sobre Egipto, el capitán albiceleste se quebró emocionalmente y rompió en llanto sobre el césped del estadio de Atlanta, reflejando todo el sufrimiento y la tensión acumulada durante una jornada inolvidable.

La emoción de la Pulga fue inmediata. Mientras sus compañeros celebraban la clasificación a los cuartos de final, varios jugadores se acercaron para abrazarlo en una escena que rápidamente se volvió viral. El desahogo del rosarino mostró la magnitud de un triunfo que parecía imposible cuando el conjunto nacional estaba dos goles abajo en el marcador.

La reacción argentina fue tan heroica como inesperada. Egipto sorprendió y llegó a ponerse 2-0, dejando a la Albiceleste al borde de la eliminación. Sin embargo, apareció el carácter del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Cristian Romero descontó de cabeza, luego Messi igualó el encuentro con un potente zurdazo y finalmente Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo con otro cabezazo para sellar una remontada que quedará en la historia de los Mundiales.

Para el capitán argentino fue una noche de emociones extremas. Durante el encuentro falló un penal y estableció un récord negativo inédito en su carrera mundialista, pero tuvo revancha pocos minutos después al convertir el gol del empate. Además, alcanzó los ocho tantos en esta Copa del Mundo y llegó a 21 goles en Mundiales, ampliando aún más su legado con la camiseta albiceleste.

Con esta victoria, la Selección Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y mantiene intacto el sueño de defender el título conseguido en Qatar. El próximo desafío será el sábado desde las 22 horas en Kansas City, donde enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del planeta.

“Este grupo no baja los brazos nunca”

Luego de una noche inolvidable en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Lionel Messi expresó su felicidad por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final. El capitán fue una de las figuras de la remontada, ya que asistió a Cristian “Cuti” Romero para el descuento y luego convirtió el gol del empate parcial.

“Fue muy igualado todo. Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”, señaló Messi tras el encuentro.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni perdía 2-0 a los 33 minutos del segundo tiempo y parecía despedirse del certamen. Sin embargo, en una ráfaga de intensidad y carácter, llegaron los goles de Romero, Messi y Enzo Fernández para sellar el 3-2 definitivo.

“Tuvimos la suerte de conseguir el gol del ‘Cuti’ rápido y todavía quedaba tiempo… Es una locura lo que hizo este grupo hoy”, destacó el capitán argentino.

Además de su aporte decisivo en el resultado, Messi alcanzó una nueva marca histórica: con su tanto ante Egipto quedó en soledad como máximo artillero del Mundial con ocho goles.