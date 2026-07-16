La final del Mundial se vive en El Patio de la Fiesta del Poncho

Este domingo 19, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho invita a catamarqueños y visitantes a vivir una jornada inolvidable con la transmisión de la final de la Copa del Mundo en El Patio del Poncho, en el Predio Ferial Catamarca.

Las actividades comenzarán en el Patio a las 12 horas con una gran previa que incluirá música en vivo, DJs, sorteos y múltiples sorpresas para que el público disfrute de un ambiente festivo antes del esperado encuentro.

La grilla de músicos y bailarines programada para el domingo se anticipa y comienza desde el mediodía hasta las 16 horas, momento en el que comenzará la transmisión del partido. Finalizado el encuentro, la cartelera artística continuará y tendrá su gran cierre con la presentación de la banda cordobesa de cuarteto Sabroso.

La programación en los escenarios del Mercado Cultural y del Pabellón de Turismo también se anticipa: comenzará a las 13 hs; y en esos espacios también se transmitirá el partido en pantallas gigantes.

Además, de forma excepcional este domingo se modifican los horarios de los espacios de exposición, que abrirán de 13 a 16 y de 19 a 23 hs, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de recorrer los distintos sectores de la Fiesta y disfrutar de toda su propuesta cultural, artesanal y gastronómica.

La invitación es a asistir con la camiseta de la Selección, banderas y toda la pasión para alentar juntos y compartir la ilusión mundialista en uno de los eventos más importantes de la provincia.

Todos los sectores gastronómicos estarán abiertos con sus menús y promos especiales para acompañar a la selección nacional y los que vengan a vivir el partido en el Patio pueden traer reposeras.