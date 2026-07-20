La Sole y Karina, grandes protagonistas de la tercera luna del Poncho 2026

Las voces femeninas marcaron el pulso de la tercera luna del Escenario Mayor del Poncho 2026. Soledad y Karina fueron las grandes protagonistas de la noche del domingo 19 de julio que reunió emoción, potencia y una gran conexión con el público.

La reconocida artista santafesina fue una de las figuras centrales de la tercera noche y protagonizó un show cargado de energía, emoción y clásicos del cancionero folclórico argentino. La popular cantante brindó un espectáculo de más de una hora y deleitó a los presentes con sus nuevas y aquellas emblemáticas canciones que la distinguieron a lo largo de su carrera musical.

La Sole, quien regresó al escenario mayor luego de un par de años para festejar sus tres décadas de trayectoria, fue ovacionada por el público del Poncho. La noche del domingo 19 salió a escena a la medianoche con un repaso por toda su carrera, en el que no faltaron los clásicos como el “El tren del cielo”, “A Don Ata” y “Propiedad privada”, todos ellos acompañados por un público entusiasta y muy afín a la artista.

Con el carisma de siempre, Soledad logró encender la noche desde los primeros temas, en una presentación marcada por el acompañamiento del público, los aplausos sostenidos y el clima festivo que caracterizó la jornada. Con el acompañamiento del catamarqueño Agustín Isasmendi (exparticipante de La Voz Argentina), entonó Paisaje de Catamarca y recibió de parte de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, el poncho bandera de los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría, como reconocimiento a su paso por esta edición 55º del festival.

Otro momento fuerte en la noche del domingo, fue la presentación, por primera vez en el Poncho, de Karina “La Princesita”, que fiel a su estilo brindó un notable concierto y confirmó, una vez más, porqué es una de las artistas más queridas de la cumbia argentina. Una noche de clásicos, emoción y un público que cantó de principio a fin.

Karina ofreció un espectáculo de más de una hora repasando los éxitos que marcaron su carrera desde sus inicios hasta su etapa más reciente. Los presentes acompañaron con energía y emoción, cantando cada tema que la artista interpretó sobre el escenario. Inició con “A esa”, para continuar con “Corazón Mentiroso”, “Con la misma moneda” y “Traicionero Corazón”, que fueron las canciones que más aplausos recibieron, para despedirse con “Con Otra” y adueñarse de una enorme ovación del público presente. También hubo lugar para la interpretación de una zamba, como fue “Porqué Sera”.

Desde Pomán, Fernanda Cruz tuvo también un destacado paso por el escenario mayor, con un show en el que demostró su vigencia y su defensa del cancionero tradicional catamarqueño.

Además, tuvieron grandes actuaciones diferentes figuras del mapa folclórico catucho, tal como lo reflejaron la experiencia de Néstor Pacheco y Cololo Macedo. Néstor Pacheco apeló a un repertorio de composiciones que reflejan el paisaje de su Catamarca natal. “Recuerdos de mis Valles” y “La Catamarqueña” fueron algunos de los clásicos que lo acompañaron a lo largo de su tránsito por la música popular. Por su parte, Cololo interpretó clásicas canciones que lo acompañaron a lo largo de sus veinticinco años de trayectoria.

En otro tramo de la noche, los notables bailarines tangueros Yanel Pedraza y Miguel Quinteros demostraron la excelencia en la danza de la música ciudadana.

Se trata de una experimentada pareja que llevan más de diez años bailando juntos y enseñaron tango en países como Japón e Indonesia. En esta oportunidad, reflejaron en sus movimientos la esencia del tango en el abrazo, la conexión y el movimiento compartido. En esta línea aportó lo suyo la solista Nena Herrera.

También realizaron su aporte al clima festivalero el ensamble musical de la Caravana Catucha y la ascendente propuesta que promueve Nico Galleguillo, además del color y la danza que puso en escena el Ballet Argentina.