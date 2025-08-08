Este sábado 9 de agosto, se llevará a cabo la experiencia de Astroturismo denominada “Luna Llena del Esturión en Acuario, bajo el cielo de invierno catamarqueño”, a cargo de Astro Space Tour.

La propuesta tendrá lugar de 18 a 20 hs. en la Plazoleta Constructores de La Paz, ubicada en Av. Autonomía de Catamarca, cerca del Predio Ferial (frente al nuevo hotel de cuatro estrellas en plena construcción). En esta ocasión la iniciativa tendrá como invitado especial a Ismael Sosa, guía de turismo astronómico y referente de Zenith Astroturismo.

La experiencia inicia con una ambientación sensorial bajo el cielo nocturno, luego continúa con una charla Astronómica y Cultural, en la que se explicará sobre el significado ancestral de la Sturgeon Moon y las curiosidades lunares de invierno. También se enseñará a usar la app Stellarium en tiempo real para ubicar desde los propios celulares planetas y constelaciones. También se realizará señalización del cielo con puntero láser, se podrá observar con telescopios refractores y reflectores, se divisará cráteres y mares lunares con lene Barlow y se realizará astrofotografía. La iniciativa incluye una cajita feliz astronómica, sorteos y premios sorpresas de emprendedores locales.

¿Qué es la Luna del Esturión?

La Luna Llena de agosto, conocida como la Sturgeon Moon, era señalada por los pueblos originarios del hemisferio norte como el mejor momento para la pesca del esturión, un pez ancestral.

Este año, ocurre bajo el signo de Acuario, portando una energía de transformación colectiva, innovación, libertad y conciencia universal. Asimismo, los organizadores aportaron un dato astronómico para los interesados en descubrir fenómenos en el cielo: en la madrugada del domingo 10 de agosto, cerca de las 5:00 AM, se podrá ver una alineación de planetas junto a la Luna llena, conocida como Planet Edition.

Se trata de una actividad con costo y con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar reserva previa al contacto: +54 9 +54 9 3834 78-5595. En caso de mal clima, el evento se reprograma.