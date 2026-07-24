La UTA advierte con un paro total de actividades por reclamos salariales

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja anunció que avanzará con un paro total de actividades, aunque todavía no confirmó la fecha de implementación.

La decisión fue comunicada este jueves mediante un documento en el que el gremio argumentó que las negociaciones con las empresas del transporte de pasajeros no lograron una respuesta favorable a sus reclamos salariales.

Según el comunicado, el sindicato sostuvo que agotó “todas las instancias de diálogo, reuniones y conciliaciones voluntarias” con las empresas del sector, sin obtener el reconocimiento y pago de la escala salarial vigente desde enero de este año.

La organización sindical afirmó que durante los últimos meses priorizó el diálogo para preservar la prestación del servicio y garantizar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, aseguró que la falta de respuestas y el presunto incumplimiento de las obligaciones salariales derivaron en una situación que calificó como “insostenible”.

Además, la UTA señaló que mantiene desde 2024 un reclamo por una deuda salarial y acusó a las empresas de desconocer los acuerdos alcanzados bajo el argumento de la falta de homologación.

Frente a este escenario, la comisión directiva de la seccional resolvió avanzar con una medida de acción directa consistente en un paro total de actividades, cuya fecha de inicio será informada oportunamente.

En el comunicado, el gremio lamentó los inconvenientes que la medida pueda ocasionar a los usuarios del transporte público y sostuvo que la responsabilidad del conflicto recae en las empresas por el presunto incumplimiento de las condiciones salariales acordadas. “El salario de los trabajadores es innegociable y no vamos a renunciar a nuestro reclamo”, concluye el documento.