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Lleguemos al Barrio brindará atención la localidad de Telaritos

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By Datamarca3

El Ministerio de Salud, a través del Programa Lleguemos al Barrio, continúa trabajando en acciones que fortalecen el sistema de salud pública, ofreciendo accesibilidad a la comunidad, especialmente a las personas que viven más alejadas de las zonas urbanas.

En este contexto, se brindará asistencia, el día viernes 31 de julio en la localidad de Telaritos, departamento Capayán, en el horario de 08 a 12.30 y por la tarde de 14 a 18 horas.

Durante el operativo participaran profesionales de clínica médica, pediatría, enfermería, nutrición, odontología, obstetricia, vacunación y veterinaria.

Cabe mencionar que los concurrentes deben asistir a las consultas, en el caso de los menores, acompañados por el padre, madre o tutor y Libreta Sanitaria; asimismo en todos los casos es importante que concurran con DNI.

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