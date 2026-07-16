Los Tekis regresan al Poncho para celebrar el carnaval norteño

Los Tekis regresan, una vez más, a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho a brindar su clásico clima carnavalero, un sello y una propuesta musical que resulta infaltable en cada invierno en Catamarca.

La formación encabezada por Sebastián López y Mauro Coletti cierra la segunda luna del Poncho 2026, programada para el sábado 18 de julio, donde compartirán escenario, entre otros, con Los Nocheros y el Chango Spasiuk junto a la andalgalense Nadia Larcher.

“Para nosotros siempre es un honor ser convocados, realmente nos sentimos parte de la historia de esta fiesta tan importante para los catamarqueños, pero también para todo el país”, señaló Sebastián López. “Estamos cantando casi desde los comienzos y hemos visto los cambios de los lugares donde lo realizaban, el crecimiento y hoy el actual predio es precioso, uno de los más lindos del país donde se pueden realizar muchísimas actividades y no solo música. Por ello, resta felicitarlos por el crecimiento constante que tienen y por dejarnos llevar nuestra música andina y nuestro carnaval, porque cuando vamos nos sentimos en familia y como en casa”.

Con casi tres décadas y media de trabajo, en la actualidad el conjunto jujeño busca afianzar su trabajo pero siempre manteniéndose fiel a su identidad y sentido de pertenencia. “Estamos cumpliendo casi 35 años de trayectoria y llevamos a todos lados nuestra música andina y el carnaval jujeño, que tiene que ver con nuestra cultura e historia”, agregó.

Tras unas semanas de descanso, Sebastián López, Mauro Coletti, Walter Sader y Pucho Ponce retomaron su trabajo y luego de su actuación en el Poncho del próximo sábado 18, se preparan para la presentación de una parte de lo que será su nuevo material discográfico: “Estuvimos descansando y venimos trabajando en un disco que llevo su tiempo, vinculado a música con aires de Perú y Bolivia, y si todo se alinea va a salir en agosto, para el mes de la Pacha porque nos da y nos dio siempre. Hay canciones muy lindas, muy sentidas y nos encontramos en esa recta final de mezclar y masterizar. Se vienen algunas giras internacionales y el disfrute total de la música por parte nuestra”.

Las entradas para el Escenario Mayor y el Poncho Sunset se consiguen online en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, del 17 al 26 de julio, en el horario de 14 a 22 hs.