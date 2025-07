Capital: en la primera semana de vacaciones hubo casi un 70% de ocupación hotelera

Según datos relevados por el Observatorio de Turismo Municipal, durante la primera semana de las vacaciones de invierno (entre el 14 al 20 de julio) la ocupación hotelera fue de 68,6%, tomando como referencia los alojamientos registrados. En tanto que el pernocte fue de 3,7 noches (similar al mismo período de 2024) con un impacto económico de $1.776.384.258. No obstante, se estima que el impacto económico real fue un 50% mayor considerando que el 60% de los visitantes se hospedaron en casas de familiares y amigos, departamentos de alquiler temporario y campings, los cuales no son relevados por el observatorio. En efecto, el informe refleja también que el destino de la Capital no perdió atractividad, pero si se registra un cambio en los hábitos de consumo de los turistas debido al contexto económico, sobre todo en relación al rubro alojamientos. *Perfil del turista* En otro orden, los resultados de las encuestas realizadas en diferentes puntos de la ciudad indican que la mayoría de los turistas son oriundos de Córdoba (25%), seguido de la Provincia de Buenos Aires (15%). Luego, le siguen Tucumán (10%), La Rioja (8%) y San Luis (7%). En tanto que el grupo de viaje que prevaleció fue el segmento de las familias con el 45%, seguido muy de cerca de las parejas con 39%. Un aspecto muy interesante es que el 52% de los turistas mencionó que es la primera vez que visitan la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en tanto que el 87% señaló que no pensó en ningún otro destino de viaje, antes de elegir la ciudad Capital. Estos dos indicadores evidencian el éxito de las estrategias de promoción de los organismos provinciales y municipales, más allá de las vicisitudes macroeconómicas. Entre los atractivos más elegidos por los turistas, se destaca la Casa de la Puna con 1105 visitas, donde se realizaron múltiples actividades culturales y turísticas programadas en marco de las vacaciones de invierno, como ser el Patio Criollo, las peñas y los talleres para niños. Además, en el Pueblo Perdido de la Quebrada, donde también hubo degustaciones de gastronomía autóctona, visitas guiadas y celebraciones ancestrales, se registraron 513 visitas. En tanto que los museos administrados por el Municipio de la Capital también fueron motivo de una importante afluencia de turistas, destacando al Museo Adán Quiroga con 406 turistas y el Museo de la Virgen del Valle con 282. Recordamos que el Observatorio de Turismo Municipal funciona en la órbita de la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital.