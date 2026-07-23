Municipios avanzan en una agenda de cooperación para fortalecer el turismo

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital llevó adelante un encuentro de trabajo e intercambio con autoridades de las áreas de turismo de distintos municipios de la provincia, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y comenzar a construir una agenda común de acciones.

La reunión se desarrolló en la Casa de SFVC y estuvo encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, acompañada por el director de Turismo, Gustavo Yurquina, la Administradora de Promoción Turística Antonella Rubio y el responsable del Observatorio Turístico, Jorge Cejas. Participaron también del encuentro Omar Flores (Belén), Dante Acosta (Londres), Luis Carrizo (Paclín), Gabriela Coll (El Rodeo), Martín Irazú (Tinogasta), Fernanda Quispe (Fray Mamerto Esquiú) y Gustavo Ludueña (Huillapima).

El encuentro se concretó aprovechando la presencia en la Capital de secretarios y directores de Turismo que participan de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, generando un espacio de diálogo abierto para compartir experiencias, analizar las realidades de cada destino e identificar desafíos y oportunidades comunes para el crecimiento de la actividad turística.

Durante la jornada, se abordaron temas vinculados a la generación y el análisis de estadísticas turísticas, la importancia de fortalecer el intercambio y la circulación de información entre municipios, las estrategias de promoción conjunta, las políticas de calidad y la necesidad de contar con datos confiables que contribuyan a la planificación y la toma de decisiones.

Como resultado de este primer encuentro, se planteó la posibilidad de avanzar en la elaboración de un convenio marco de cooperación entre los municipios participantes, que permita consolidar un esquema de trabajo colaborativo y, posteriormente, desarrollar convenios específicos de acuerdo con las necesidades e iniciativas de cada localidad.

Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico destacaron que este tipo de espacios resulta altamente positivo porque permite generar vínculos de trabajo entre los equipos técnicos y de gestión, compartir experiencias exitosas, identificar problemáticas comunes y construir estrategias colaborativas que fortalezcan el desarrollo turístico. Asimismo, coincidieron en la importancia de sostener estos encuentros de manera periódica para consolidar una red de cooperación entre los municipios.