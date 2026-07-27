Operativos en El Poncho: aumentaron los controles de alcoholemia y bajó la tasa de positivos

La Dirección Provincial de Seguridad Vial desplegó intensos operativos vehiculares en las inmediaciones del Predio Ferial durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en un trabajo articulado con el municipio de la Capital, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia.

En total se realizaron controles a 2.791 vehículos. Como resultado de los testeos, 23 conductores registraron alcohol en sangre dentro de los parámetros permitidos (hasta 0,50 g/l), mientras que 60 arrojaron resultado positivo al superar ese límite, lo que motivó las sanciones correspondientes.

Al analizar la evolución de los operativos, los datos reflejan un incremento sostenido en la cantidad de testeos y una baja continua en el porcentaje de infracciones:

. 2024: 940 vehículos controlados, 40 positivos (4,25% de positividad).

. 2025: 1.877 vehículos controlados, 43 positivos (2,29% de positividad).

. 2026: 2.791 vehículos controlados, 60 positivos (2,15% de positividad).

Respecto a 2024, los controles prácticamente se triplicaron, mientras que la tasa de positividad se redujo a la mitad. Al respecto, el director provincial de Seguridad Vial, Sergio Leiva, remarcó que si bien la baja porcentual muestra mayor responsabilidad, “el dato dista de ser óptimo” y enfatizó que la meta final debe ser “alcohol cero al volante”.