Portadas

Operativos en El Poncho: aumentaron los controles de alcoholemia y bajó la tasa de positivos

Datamarca3
By Datamarca3

La Dirección Provincial de Seguridad Vial desplegó intensos operativos vehiculares en las inmediaciones del Predio Ferial durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en un trabajo articulado con el municipio de la Capital, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia.

En total se realizaron controles a 2.791 vehículos. Como resultado de los testeos, 23 conductores registraron alcohol en sangre dentro de los parámetros permitidos (hasta 0,50 g/l), mientras que 60 arrojaron resultado positivo al superar ese límite, lo que motivó las sanciones correspondientes.

Al analizar la evolución de los operativos, los datos reflejan un incremento sostenido en la cantidad de testeos y una baja continua en el porcentaje de infracciones:

. 2024: 940 vehículos controlados, 40 positivos (4,25% de positividad).
. 2025: 1.877 vehículos controlados, 43 positivos (2,29% de positividad).
. 2026: 2.791 vehículos controlados, 60 positivos (2,15% de positividad).

Respecto a 2024, los controles prácticamente se triplicaron, mientras que la tasa de positividad se redujo a la mitad. Al respecto, el director provincial de Seguridad Vial, Sergio Leiva, remarcó que si bien la baja porcentual muestra mayor responsabilidad, “el dato dista de ser óptimo” y enfatizó que la meta final debe ser “alcohol cero al volante”.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
CatamarcaPortadas

La UNCa no volverá a las actividades presenciales este año

CatamarcaCatamarca ProfundaPortadas

Huillapima: inauguraron nuevo puente canal para garantizar agua de riego

NacionalesPortadas

Ante la demora de la Ley Bases, el Gobierno analiza tres escenarios para el 25 de mayo

Portadas

Media sanción a la alimentación saludable en las escuelas

CatamarcaPortadas

Un joven fue aprehendido por agredir a una mujer policía en un boliche

CatamarcaCatamarca ProfundaPortadas

En todo el verano, los turistas en la Capital pernoctaron casi 4 noches

CatamarcaPortadas

Alicia Paz de la Quintana cuestionó la falta de avances en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes

CatamarcaPortadas

Hoy cronograma de vacunación en los distintos Nodos Móviles

Show More