Pimpinela, Campedrinos y Christian Herrera entre las atracciones de este viernes, en El Poncho

La primera jornada de la Fiesta del Poncho contará con una amplia programación en los distintos escenarios del Predio Ferial.

El dúo Pimpinela y los Campedrinos serán los protagonistas del Escenario Mayor en esta primera noche festivalera, y Christian Herrera tendrá su debut en El Patio, combinando así artistas locales, propuestas culturales y expresiones tradicionales que marcarán el inicio de una nueva edición del festival más importante del invierno catamarqueño.

Programación del viernes 17 de julio

Escenario Mayor | desde las 21 hs

Delegación Regional Puna – Antofagasta de la Sierra

Compañía Mala Junta

Noelia Díaz “Negracha”

Germán Fuentes

Cía. de Danzas Femeninas Eulalias

Nicolás Reyna

Pimpinela

Noelia Tula

Emilio Morales

Campedrinos

El Patio | desde las 14 hs

Ballet Municipal Fiambalá

Fernando Guilla

Guadalupe Carrizo

La Troya

Delegación Departamental Paclín

Paula Romero

Dúo Yanasu

Ballet Catamarca Danzas

Hugo Nanni

Ballet Piriqui Pérez

Christian Herrera

Mercado Cultural | desde las 16 hs

Ballet El Taller

Chef

Maite Díaz

Lautaro Cancino

Raúl Acevedo

Compañía de Danzas Semillas Gauchas

Lucas Tapia

DJ Set

La Huella Catamarca

Carla Romero

Riqra

Pabellón de Turismo | desde las 15 hs

Ballet Dueños del Tiempo

Aixa Figueroa

Provincia de Santa Fe – Poncho Santafesino

Compañía de Latin Jazz

Huillapima – Sabores y Destinos

Dulce chumbicha, tierra de mandarinas y tradición

Delegación Chumbicha

Belén te cobija en su valle

Ballet Danzarés

Dúo Hansen – Segura

El Alto – Refugio del Turismo

Mauricio Cabrera

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y toda la información necesaria para disfrutar del evento se puede consultar en la web fiestadelponcho.gob.ar y a través de las redes sociales oficiales de la fiesta.

Las entradas para las noches de Escenario Mayor y Poncho Sunset se consiguen online en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs durante los diez días de la fiesta.