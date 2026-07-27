Poncho 2026: más de 1,7 millones de visitas y $6.100 millones en ventas

Durante diez días, entre el 17 y el 26 de julio, la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volvió a convertirse en un gran punto de encuentro para cientos de miles de personas de Catamarca y de todo el país.

La edición 2026 dejó resultados que reflejan el crecimiento sostenido de la fiesta y su impacto directo sobre la actividad económica, el turismo y el desarrollo de los sectores productivos vinculados a la cultura.

La edición 2026 recibió 1.711.568 visitas durante sus diez jornadas. El dato refleja no sólo la convocatoria del evento sino también el tiempo de permanencia de quienes lo eligieron: cada visitante asistió, en promedio, 3,7 días a la fiesta.

El relevamiento realizado entre los asistentes también confirma el fuerte impacto turístico del Poncho. Seis de cada 10 turistas llegaron a Catamarca principalmente por la Fiesta del Poncho; y un 15 % de los visitantes asistió por primera vez

La valoración del público también mostró resultados muy positivos. El 97% calificó la edición como muy buena o buena, mientras que el 78% consideró que la fiesta mejoró respecto del año anterior en organización, distribución de espacios y servicios.

Consultados sobre los principales motivos para asistir, los visitantes destacaron en primer lugar los espectáculos y la oferta cultural (42%), seguidos por las artesanías (25%), dos de los pilares históricos que distinguen al Poncho.

“Este año nos propusimos mejorar los servicios y la experiencia de quienes participan del Poncho y sentimos que ese objetivo se cumplió. Pudimos ordenar y acompañar el trabajo de 1.834 expositores y emprendedores en un predio que, durante diez días, funciona como una verdadera ciudad, con cientos de miles de personas recorriéndolo. Gestionar una fiesta de esta magnitud implica un enorme esfuerzo y nos llena de satisfacción haber podido hacerlo”, señaló la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.

Impacto económico

Uno de los indicadores más relevantes fue el volumen de ventas registrado dentro del Predio Ferial. Artesanos, diseñadores, productores regionales, comerciantes y gastronómicos alcanzaron una facturación conjunta superior a los $6.102 millones, lo que representa un crecimiento nominal del 20% respecto de la edición 2025, cuando las ventas habían totalizado $5.083 millones.

En un escenario económico desafiante para el consumo, estos resultados reflejan la capacidad de la Fiesta del Poncho para generar oportunidades concretas de comercialización y fortalecer la economía de cientos de emprendedores y productores que encuentran en este espacio una de las principales vidrieras del año.

A ese movimiento económico se sumó el impacto sobre el empleo. La organización de la fiesta permitió generar más de 3.000 puestos de trabajo directos, principalmente en gastronomía, servicios, logística, producción y atención al público.

“Nos alegra confirmar que el Poncho sigue consolidándose como el gran motor económico del turismo catamarqueño en invierno. Que seis de cada diez turistas hayan elegido venir a la provincia principalmente por la Fiesta demuestra la importancia de sostener esta política pública en el tiempo. El Poncho no solo representa una propuesta cultural para catamarqueños y visitantes, sino que es una herramienta concreta para generar trabajo, mover la economía y fortalecer el desarrollo turístico de toda la provincia”, agregó Roldán.

El respaldo de quienes hacen la fiesta

Los expositores también realizaron una evaluación muy favorable de esta edición.

El 88% calificó como muy buena o buena tanto la organización general como el sector donde participó, mientras que el 95% manifestó su intención de volver a formar parte de la próxima edición.

Además, el 62% consideró que la Fiesta del Poncho mejoró respecto de 2025 y se suma un dato que refleja el permanente recambio que caracteriza a este espacio: un 27% participó por primera vez, ampliando las oportunidades para nuevos emprendimientos y productores de toda la provincia.

En total hubo 1.834 feriantes en todos los sectores del Predio Ferial, de ellos 520 fueron artesanos catamarqueños y 220 de otras provincias.

A nivel artístico en los 5 escenarios que tuvo la fiesta -Escenario Mayor, del Patio, del Mercado Cultural, de Turismo y Poncho Sunset- se desplegaron 352 propuestas artísticas catamarqueñas y 30 de nivel nacional e internacional.

Más movimiento también en el comercio

La promoción Marcatón al Poncho, impulsada por el Gobierno de Catamarca junto al Banco Nación, volvió a acompañar el movimiento comercial generado por la fiesta y registró resultados superiores a los de la edición anterior.

Hasta el día sábado 25 se contabilizaron más de $2.169 millones operados, con 51.628 transacciones, realizadas en 716 comercios adheridos, lo que representa un crecimiento del 27,2% en el monto operado respecto de 2025.

La jornada de mayor movimiento fue el 25 de julio, cuando se registraron ventas por casi $370 millones. De mantenerse la tendencia observada, la promoción cerrará esta edición con un crecimiento estimado de entre 30% y 40%, consolidándose como una de las mejores desde su implementación.