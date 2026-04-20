Murió Julio Cabur exfuncionario y dirigente político de la Provincia

El médico clínico Julio Octavio Cabur falleció en las últimas horas. Nacido en 1954 en Tinogasta, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en esa localidad, donde fue reconocido por su labor en el sistema de salud y su aporte al desarrollo sanitario de la región. Cabur se graduó en 1980 en la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente se especializó en Clínica Médica en la Universidad Nacional de Tucumán. Tras su formación, regresó a su ciudad natal, donde ejerció la medicina durante décadas. Cabur se desempeñó como diputado provincial y director de la Obra Social de los Empleados Públicos. Además fue presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca. Desde el Partido Justicialista de Catamarca brindaron sus “condolencias a su familia, amistades y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso”. Del mismo modo, Bomberos Voluntarios de Tinogasta expresaron: “Su partida deja un vacío inmenso en toda la comunidad bomberil. El Dr. Cabur fue un verdadero pionero, no solo en el crecimiento y fortalecimiento de nuestra institución, sino también en el desarrollo y consolidación de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, siendo su fundador.”