Qué se le viene a la Selección Argentina tras el Mundial: cronograma hacia 2030

La Selección Argentina ya conoce su cronograma tras el subcampeonato en el Mundial 2026. Los detalles de las Eliminatorias, la Copa América y el futuro del equipo.

El cierre de la Copa del Mundo marca el inicio de una nueva etapa de planificación institucional y deportiva para el combinado nacional. Luego de haber caído en la final del Mundial ante España, la Selección Argentina ya sabe cómo sigue su camino, a la espera de saber qué ocurrirá con el entrenador Lionel Scaloni, quien aseguró que analizará qué hacer en diciembre, cuando se cumpla su contrato.

El horizonte de la Albiceleste contempla una reestructuración profunda que incluye Eliminatorias atípicas, Copa América 2028, la incógnita sobre la Finalíssima y la reestructuración post-Messi, configurando todo lo que se le viene al seleccionado en los próximos años.

El primer tramo de la preparación de cara a los desafíos venideros se focalizará en compromisos de carácter preparatorio. La FIFA ya fijó la fecha de las ventanas del próximo ciclo mundialista, que va desde el 19 de julio del 2026 a los primeros días de junio del 2030. La actividad en el terreno de juego se reanudará en el corto plazo: la primera doble fecha tendrá lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, instancia donde la AFA organizará dos amistosos cuyos días, horarios y sedes aún no están confirmados. Posteriormente, entre el 9 y el 17 de noviembre se llevará a cabo la última ventana del año, en la que Argentina volverá a jugar amistosos ya que no tendrá actividad oficial.

Cómo serán las Eliminatorias para el Mundial 2030 tras la final

La competencia clasificatoria sudamericana presentará una fisonomía inédita debido a las plazas otorgadas por el centenario del torneo de la FIFA.

La clasificación hacia la próxima cita ecuménica tendrá características singulares para la estructura nacional. Debido al centenario de la Copa del Mundo, la Selección Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán al menos un partido de la próxima edición -podrían ser tres si se amplía el número de participantes a 64-, motivo por el cual ya están directamente clasificados. A pesar de contar con la plaza asegurada, el formato competitivo no excluirá a estas federaciones.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), anunció que igualmente disputarán las Eliminatorias Sudamericanas ya que “se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League”.

El dirigente paraguayo detalló los beneficios económicos del proyecto al señalar que “en base a la posición, vas a estar en Europa 1, 2 ó 3 y vas a tener los ingresos de esos partidos, que van a ser en Europa”.

Los plazos estimados por la dirigencia continental sitúan el inicio de la competencia formal para el próximo año. A falta de anuncio oficial por parte de Conmebol, las Eliminatorias para el Mundial 2030 iniciarían en marzo de 2027, con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados a la próxima cita mundialista. En el plano operativo, las informaciones preliminares indican que, de no mediar imprevistos, se sostendrá el formato de liga con duelos de todos contra todos entre las diez asociaciones miembro.

Cuándo se juega la Copa América 2028 y qué pasará con Lionel Messi

El máximo certamen de selecciones del continente asoma como el gran objetivo del proceso de recambio generacional del plantel.

La defensa de la corona continental abrirá una etapa inédita para la fisonomía habitual del vestuario. La Copa América 2028 es el próximo gran torneo para la Selección, aunque aún no hay muchas precisiones al respecto del torneo que se disputará dentro de dos años y en el que Argentina buscará el tricampeonato. Si bien hay rumores de que se puede volver a realizar en Estados Unidos, no hay nada concreto aún. La relevancia de este campeonato radica además en la conformación de la nómina de futbolistas, ya que este podría ser el primer torneo de la Selección sin Lionel Messi desde la Copa América 2004.

Por qué se canceló la Finalíssima entre Argentina y España

El cruce intercontinental entre los campeones de América y Europa debió suspenderse por falta de garantías logísticas y de seguridad.

Otro de los grandes interrogantes es si finalmente se disputará el torneo que enfrenta al último campeón de la Copa América con el último ganador de la Eurocopa. La planificación original debió alterarse por completo durante el transcurso de las agendas oficiales: este año debía jugarse el encuentro entre Argentina y España en el Lusail Stadium de Doha, donde la Albiceleste se consagró campeona del mundo en el 2022.

Sin embargo, el partido pautado para el 19 de marzo tuvo que cancelarse debido al conflicto bélico en Medio Oriente que no garantizaba la seguridad de las delegaciones.

La resolución de los organismos deportivos determinó el cierre definitivo de esa edición al no encontrar alternativas viables. Las federaciones no se pusieron de acuerdo para modificar la sede y la fecha y finalmente no se disputó. Ante este escenario, resta saber si se hará de aquí a 2028, momento en el cual se disputarán nuevamente las competiciones continentales y habrá nuevos campeones consagrados en sus respectivas confederaciones.