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Ránking de sueldos pretendidos en julio de 2026: cuánto piden los argentinos, rubro por rubro

Datamarca3
By Datamarca3

Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales el séptimo mes del año.

Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a actualizarse en julio de 2026 y reflejan cuánto esperan cobrar quienes buscan un nuevo empleo o desean cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía.

Los datos permiten conocer cuáles son los rubros con las remuneraciones pretendidas más altas y cuáles continúan ubicándose entre los de menores expectativas salariales, en un mercado laboral que sigue ajustando los ingresos frente a la evolución de los precios.

El relevamiento de Bumeran muestra que las posiciones jerárquicas, los sectores vinculados con la energía y las ingenierías continúan liderando el ranking de salarios pretendidos, mientras que atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas permanecen entre las actividades con menores montos solicitados.

En el primer lugar aparece Gerencia y Dirección General, con una pretensión salarial promedio de $3.094.264 mensuales. Le siguen Naviero, Marítimo y Portuario, con $2.591.606, y Minería, Petróleo y Gas, que alcanza los $2.485.643. También sobresalen Ingeniería Civil y Construcción e Ingenierías, ambos con salarios pretendidos cercanos a los $2 millones.

En el otro extremo del ranking se ubican Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una media de $1.052.657, seguido por Enfermería ($1.086.195), Gastronomía y Turismo ($1.102.719), Secretarias y Recepción ($1.110.319) y Oficios y Otros ($1.111.025).

Las cifras publicadas por Bumeran constituyen una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en los distintos rubros de la economía.

Los sueldos pretendidos en julio de 2026, rubro por rubro:

Gerencia y Dirección General: $3.094.264
Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606
Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643
Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813
Ingenierías: $1.925.691
Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181
Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258
Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162
Marketing y Publicidad: $1.609.248
Seguros: $1.572.366
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883
Diseño: $1.477.961
Producción y Manufactura: $1.459.274
Sociología / Trabajo Social: $1.423.763
Abastecimiento y Logística: $1.328.020
Departamento Técnico: $1.314.386
Legales: $1.306.894
Comercial, Ventas y Negocios: $1.304.567
Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683
Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214
Oficios y Otros: $1.111.025
Secretarias y Recepción: $1.110.319
Gastronomía y Turismo: $1.102.719
Enfermería: $1.086.195
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657

Los datos muestran que la brecha entre el sector con mayor pretensión salarial y el de menor remuneración supera los $2 millones mensuales. Mientras las posiciones gerenciales y las actividades ligadas a la energía concentran las expectativas más elevadas, los empleos vinculados con atención al público, servicios y tareas operativas continúan registrando los salarios pretendidos más bajos del mercado laboral argentino.

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