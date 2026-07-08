Ránking de sueldos pretendidos en julio de 2026: cuánto piden los argentinos, rubro por rubro

Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales el séptimo mes del año.

Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a actualizarse en julio de 2026 y reflejan cuánto esperan cobrar quienes buscan un nuevo empleo o desean cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía.

Los datos permiten conocer cuáles son los rubros con las remuneraciones pretendidas más altas y cuáles continúan ubicándose entre los de menores expectativas salariales, en un mercado laboral que sigue ajustando los ingresos frente a la evolución de los precios.

El relevamiento de Bumeran muestra que las posiciones jerárquicas, los sectores vinculados con la energía y las ingenierías continúan liderando el ranking de salarios pretendidos, mientras que atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas permanecen entre las actividades con menores montos solicitados.

En el primer lugar aparece Gerencia y Dirección General, con una pretensión salarial promedio de $3.094.264 mensuales. Le siguen Naviero, Marítimo y Portuario, con $2.591.606, y Minería, Petróleo y Gas, que alcanza los $2.485.643. También sobresalen Ingeniería Civil y Construcción e Ingenierías, ambos con salarios pretendidos cercanos a los $2 millones.

En el otro extremo del ranking se ubican Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una media de $1.052.657, seguido por Enfermería ($1.086.195), Gastronomía y Turismo ($1.102.719), Secretarias y Recepción ($1.110.319) y Oficios y Otros ($1.111.025).

Las cifras publicadas por Bumeran constituyen una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en los distintos rubros de la economía.

Los sueldos pretendidos en julio de 2026, rubro por rubro:

Gerencia y Dirección General: $3.094.264

Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606

Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643

Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813

Ingenierías: $1.925.691

Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258

Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162

Marketing y Publicidad: $1.609.248

Seguros: $1.572.366

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883

Diseño: $1.477.961

Producción y Manufactura: $1.459.274

Sociología / Trabajo Social: $1.423.763

Abastecimiento y Logística: $1.328.020

Departamento Técnico: $1.314.386

Legales: $1.306.894

Comercial, Ventas y Negocios: $1.304.567

Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683

Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214

Oficios y Otros: $1.111.025

Secretarias y Recepción: $1.110.319

Gastronomía y Turismo: $1.102.719

Enfermería: $1.086.195

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657

Los datos muestran que la brecha entre el sector con mayor pretensión salarial y el de menor remuneración supera los $2 millones mensuales. Mientras las posiciones gerenciales y las actividades ligadas a la energía concentran las expectativas más elevadas, los empleos vinculados con atención al público, servicios y tareas operativas continúan registrando los salarios pretendidos más bajos del mercado laboral argentino.