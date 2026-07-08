Ránking de sueldos pretendidos en julio de 2026: cuánto piden los argentinos, rubro por rubro

Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales el séptimo mes del año.
Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a actualizarse en julio de 2026 y reflejan cuánto esperan cobrar quienes buscan un nuevo empleo o desean cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía.
Los datos permiten conocer cuáles son los rubros con las remuneraciones pretendidas más altas y cuáles continúan ubicándose entre los de menores expectativas salariales, en un mercado laboral que sigue ajustando los ingresos frente a la evolución de los precios.
El relevamiento de Bumeran muestra que las posiciones jerárquicas, los sectores vinculados con la energía y las ingenierías continúan liderando el ranking de salarios pretendidos, mientras que atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas permanecen entre las actividades con menores montos solicitados.
En el primer lugar aparece Gerencia y Dirección General, con una pretensión salarial promedio de $3.094.264 mensuales. Le siguen Naviero, Marítimo y Portuario, con $2.591.606, y Minería, Petróleo y Gas, que alcanza los $2.485.643. También sobresalen Ingeniería Civil y Construcción e Ingenierías, ambos con salarios pretendidos cercanos a los $2 millones.
En el otro extremo del ranking se ubican Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una media de $1.052.657, seguido por Enfermería ($1.086.195), Gastronomía y Turismo ($1.102.719), Secretarias y Recepción ($1.110.319) y Oficios y Otros ($1.111.025).
Las cifras publicadas por Bumeran constituyen una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en los distintos rubros de la economía.
Los sueldos pretendidos en julio de 2026, rubro por rubro:
Gerencia y Dirección General: $3.094.264
Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606
Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643
Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813
Ingenierías: $1.925.691
Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181
Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258
Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162
Marketing y Publicidad: $1.609.248
Seguros: $1.572.366
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883
Diseño: $1.477.961
Producción y Manufactura: $1.459.274
Sociología / Trabajo Social: $1.423.763
Abastecimiento y Logística: $1.328.020
Departamento Técnico: $1.314.386
Legales: $1.306.894
Comercial, Ventas y Negocios: $1.304.567
Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683
Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214
Oficios y Otros: $1.111.025
Secretarias y Recepción: $1.110.319
Gastronomía y Turismo: $1.102.719
Enfermería: $1.086.195
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657
Los datos muestran que la brecha entre el sector con mayor pretensión salarial y el de menor remuneración supera los $2 millones mensuales. Mientras las posiciones gerenciales y las actividades ligadas a la energía concentran las expectativas más elevadas, los empleos vinculados con atención al público, servicios y tareas operativas continúan registrando los salarios pretendidos más bajos del mercado laboral argentino.