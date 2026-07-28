Raúl Jalil anunció la construcción de una nueva Hostería para Balcozna

En el marco de los festejos de los 157 años del departamento Paclín, el gobernador Raúl Jalil y el intendente Eduardo Menecier, rubricaron un convenio para avanzar con la construcción de una nueva hostería en Balcozna, una de las villas más visitadas en épocas estivales.

El nuevo complejo turístico tendrá, además de la hostería, un restaurante, un estanque natural, espacios forestados, juego para niños y distintas actividades de tipo recreativas, que apuntarán a fortalecer la infraestructura turística y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad en el norte departamental.

El intendente Menecier expresó que “este es un anuncio histórico para Paclín. La nueva hostería en Balcozna es un anhelo de generaciones de paclinenses que ahora verán cumplido su sueño. Gracias Gobernador por su permanente apoyo a nuestra comunidad”.

La obra iniciará en los próximos días con el primer desembolso financiero del gobierno provincial y tendrá un plazo de construcción de 12 meses.