Raúl Jalil participó en el lanzamiento del XXIII Gran Premio Argentino Histórico

Días atrás, se realizó el lanzamiento oficial de la tradicional competencia que recorrerá cinco provincias argentinas y combinará deporte, turismo y solidaridad.

En el salón del primer piso de la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA) se llevó a cabo la presentación del XXIII Gran Premio Argentino Histórico, la competencia de regularidad más importante del país, organizada por dicha institución y que este año volverá a reunir a centenares de participantes a bordo de vehículos clásicos e históricos.

El acto fue encabezado por el vicepresidente 2° del Automóvil Club Argentino y presidente del comité organizador de la carrera Jorge Revello, quien presentó oficialmente el evento, del que participaron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil e invitados especiales.

Además, la ceremonia contó con la presencia de representantes de empresas auspiciantes e instituciones que acompañan el evento y hacen posible la realización de una de las carreras más destacadas del continente americano.

La mesa de disertantes estuvo integrada por Jorge Revello; Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero; el intendente de Lujan Leonardo Boto; la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Sandra Rey; el Director Comercial Corporativo y Alianzas de La Caja Matías Lacoste y el Director Nacional de Cáritas Argentina, Emilio Inzaurraga.

Durante la presentación se dio a conocer el recorrido que realizará la caravana en esta edición y se detallaron cuestiones reglamentarias y técnicas.

Según informaron los expositores, la competencia partirá desde la Ciudad de Buenos Aires y atravesará progresivamente las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan, rindiendo homenaje a los grandes pilotos y competencias que forjaron la historia del automovilismo argentino uniendo las siguientes etapas:

*Ciudad de Buenos Aires – Luján

*Luján – Alta Gracia

*Alta Gracia – Catamarca

*Catamarca – San Juan

*San Juan – Córdoba

Como es tradición, la largada se realizará desde la sede central del ACA, previa exposición de los vehículos en el parque cerrado ubicado sobre Mariscal Castilla, entre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta, donde el público podrá apreciar de cerca los automóviles que formarán parte de la carrera.

Durante la conferencia también se destacaron las distintas categorías que conforman la competencia, incluyendo “Contemporáneos”, destinada a vehículos nafteros fabricados desde 1985 en adelante, ampliando el espectro de participantes y el atractivo de la prueba.

Cabe destacar que el Gran Premio es una competencia de regularidad a nivel nacional, y además está encuadrado dentro del campeonato CODASUR de regularidad histórica. Esta carrera mantiene su tradicional perfil solidario mediante la colaboración con Cáritas Argentina, institución que recibe alimentos no perecederos recolectados durante el desarrollo de cada etapa.

En este sentido, es un verdadero museo itinerante al servicio del país, que recorre miles de kilómetros uniendo el espíritu automotor y el turístico, ya que moviliza a alrededor de 500 personas -incluyendo pilotos, navegantes, prensa, equipos de auxilio y autoridades-, generando un impacto muy positivo en las economías locales a través del consumo y la ocupación hotelera.

Finalmente, la organización informó que todos los interesados pueden preinscribirse a través del sitio oficial del evento: https://www.gph.aca.org.ar, que ya se encuentra habilitado oficialmente y permanecerá abierto hasta el día 7 de agosto, a las 17:00 horas.