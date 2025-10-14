En Catamarca, menos del 10% de los inscriptos aprobó el ingreso a Medicina

Así lo indicó la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca, María Arréguez, quien además comentó sobre la implementación de un nuevo ciclo introductorio en febrero y los avances en infraestructura académica.

Agregó que la carrera de Medicina se encuentra en proceso de consolidación y evaluación de sus primeros ingresantes, y que se habilitará un ciclo introductorio en febrero-marzo de 2026, que permitirá preparar a los futuros estudiantes antes de comenzar formalmente el primer año.

“Estamos pensando en un ciclo introductorio, como lo tienen todas las universidades del país. A partir de este, los ingresantes podrán comenzar el primer año de la carrera de manera normal”, explicó la decana.

Señaló que la carrera de Medicina inició con más de 1.000 inscripciones, de las cuales 880 estudiantes comenzaron el curso de ingreso. Sin embargo, un alto número de participantes, en su mayoría “profesionales afines a la salud ya activos en el ámbito laboral”, abandonó el curso debido a la intensidad académica.

Tras exámenes eliminatorios en asignaturas clave como Salud Comunitaria y Química, “actualmente 90 alumnos se preparan para rendir la evaluación integral final”. “Estimamos que la gran mayoría de los que continúan podrá aprobar y acceder al primer año en abril”, afirmó.

También comentó sobre los avances académicos y destacó los progresos en materia de infraestructura: “A fines de este mes se terminarán los laboratorios, que forman parte del convenio con la provincia, y la universidad ya ha realizado inversiones significativas en equipamiento”.

Remarcó que, a pesar de los desafíos de su primera experiencia con un gran número de ingresantes, la facultad busca garantizar una educación de excelencia y formar profesionales a la altura de los estándares nacionales.

“Queremos que la carrera sea importante y que los estudiantes estén bien preparados para la medicina moderna, tanto en conocimientos como en práctica”, remarcó.