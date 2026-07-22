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Rescataron con éxito a los cuatro mineros varados en Antofagasta de la Sierra

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By Datamarca2

Tras tres días de un intenso operativo en la zona cordillerana de Antofagasta de la Sierra, los cuatro mineros que permanecían varados fueron rescatados con vida y se encuentran en buen estado de salud.

Según se informó, dos de los trabajadores permanecieron junto a los vehículos en los que habían quedado varados, mientras que los otros dos fueron hallados a varios kilómetros de ese lugar, luego de que decidieran salir en busca de señal para utilizar un teléfono satelital y solicitar ayuda.

El operativo demandó un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. Participaron de manera coordinada personal de la UTE de empresas mineras, efectivos de la Policía, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, Gendarmería Nacional, baqueanos, pobladores de la zona, empresas privadas y equipos especializados en rescate.

Una vez localizados, los cuatro mineros fueron trasladados al Hospital de Antofagasta de la Sierra para una primera evaluación médica. Posteriormente, está previsto que sean derivados por vía aérea a un centro de salud de mayor complejidad para continuar con los controles correspondientes.

El exitoso desenlace puso fin a tres jornadas de intensa búsqueda y destacó el trabajo coordinado entre los distintos organismos e instituciones que participaron del operativo, cuyo accionar permitió que el rescate concluyera sin víctimas.

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