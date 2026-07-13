Catamarca

Safari fotográfico en La Quebrada, este martes

Datamarca3
By Datamarca3

Organizado por el área de Turismo de la Municipalidad Capital, este martes 14 de julio, de 15 a 17 hs., se realizará un Safari Fotográfico por la zona de La Quebrada, invitación ideal para quienes quieran descubrir biodiversidad escondida en las montañas catamarqueñas.

Además, la experiencia que estará a cargo de Roberto Salinas, reconocido biólogo y Profesor de Botánica, propone conocer la estrecha relación que las antiguas poblaciones y los habitantes actuales han mantenido con algunas especies a lo largo del tiempo.

“El conocimiento de estas especies permite comprender cómo las sociedades prehispánicas y las comunidades rurales aprovecharon los recursos vegetales de manera sustentable, integrando alimentación, medicina, construcción y prácticas culturales con el funcionamiento natural del ecosistema”, indicó el investigador.

El safari iniciará en el Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado en la Ruta Prov N° 4, km. 4 y ½, a minutos del centro de la ciudad.

Se trata de una actividad de exigencia baja y se recomienda llevar calzado y ropa cómoda, protección solar, agua y frutas. No se necesita llevar ninguna cámara especial, sino cualquier dispositivo que pueda capturar las imágenes y sobre todo las vivencias.

La propuesta que se repetirá el próximo martes 21, es de carácter gratuito, con cupo limitado y requiere inscripción previa al contacto: 383 441-1788

Para conocer más acerca de esta u otras actividades de la Agenda de Julio impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se puede visitar la página web: www.sfvc.tur.ar o las redes sociales: SFVC Turismo.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
Catamarca

Jornada de Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género, Acoso y Discriminación

Catamarca

Vuelve el Ciclo “Aquí Cultura Danza”

CatamarcaPortadas

Empresa catamarqueña expuso sus nuevas tecnologías y equipamientos para el desarrollo minero

CatamarcaPortadas

Denuncian una mala praxis en sanatorio céntrico

CatamarcaEntretenimiento

El grupo Rústico reestrena “Las Sobras de las Delicias”

Catamarca

Falleció Don Mario Lera, el vecino más longevo de Belén

Catamarca

Exitosa presentación de Catamarca en ExpoEventos 2019

Catamarca

Ferreyra recibió a Zenteno, en el Evita

Show More