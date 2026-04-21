Valle Viejo avanza con obra clave en Av. Enrique Ocampo

La Municipalidad de Valle Viejo, a través de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Edgardo Acevedo, lleva adelante tareas de remoción de la terminación asfáltica en el sector sur de la Avenida Ocampo, con el objetivo de avanzar en la reposición del material de base y optimizar las condiciones de la calzada. Los trabajos son ejecutados por el equipo de Obras Públicas del municipio y forman parte de una intervención planificada que busca articular estas tareas con el avance del plan de obra de cloacas que se viene desarrollando en la zona. Esta coordinación permite encadenar etapas y mejorar los tiempos de ejecución, evitando intervenciones posteriores sobre la misma traza. Desde el municipio destacaron que estas acciones apuntan a acortar los plazos de obra y brindar soluciones más eficientes a los vecinos, priorizando una planificación integral que permita mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida en el sector.