Se pone en marcha el Primer Mundialito Infantil de Fútbol

Con el objetivo de promover el deporte, la integración y los valores del trabajo en equipo, el próximo domingo 12 de julio, desde las 11:00 horas, se llevará a cabo el Primer Mundialito Infantil de Fútbol Catamarqueño 2026, un evento destinado a reunir a niños de diferentes clubes y escuelas de fútbol de la provincia.

La jornada tendrá lugar en el Predio Virgen Morena y contará con la participación de las categorías 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020, ofreciendo un espacio de recreación, competencia y compañerismo para los más pequeños.

La organización informó que la inscripción tiene un valor de $5.000 por niño e incluye la participación en un certamen que contará con trofeos y medallas, árbitros durante toda la jornada, servicio médico, seguridad policial, cobertura con fotos y videos de los partidos, además de servicio de cantina.

Los cupos son limitados, con un máximo de ocho equipos por categoría, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Los interesados en participar o solicitar mayor información pueden comunicarse al 3834-34-3359.

El Primer Mundialito Infantil de Fútbol Catamarqueño 2026 busca consolidarse como una verdadera fiesta del fútbol infantil, promoviendo la sana competencia, la amistad y el desarrollo deportivo de los niños catamarqueños.