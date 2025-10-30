Liga Chacarera: Inicia la 7ma fecha del Torneo Clausura de Infantiles e Inferiores

La recta final del Torneo Clausura 2025 de las divisiones Infantiles e Inferiores de la Liga Chacarera se pone en marcha con una nueva jornada cargada de acción en distintas canchas del Valle.

Entre jueves y domingo se disputarán los encuentros correspondientes a la séptima fecha, con cruces decisivos tanto en las categorías menores como en las formativas que buscan cerrar el año de la mejor manera.

A continuación, el detalle completo de la programación oficial:

INFANTILES E INFERIORES

JUEVES 30/10/25

Cancha Liga Chacarera:

19:45 hs – Inf. B: Juventud Unida vs Deportivo Sumalao
20:45 hs – Inf. A: Las Pirquitas vs Social San Antonio

VIERNES 31/10/25

Cancha Liga Chacarera:

19:45 hs – Inf. B: Juventud Unida vs San Martín
20:45 hs – Inf. A

SÁBADO 01/11/25

Cancha Las Pirquitas:
Las Pirquitas vs Social San Antonio

09:30 hs – 5ª división
10:00 hs – 6ª división
11:15 hs – 3ª división

Cancha Social Rojas:
Social Rojas vs La Carrera

09:00 hs – Inf. B / Inf. A (simultáneo)
10:00 hs – 6ª división
11:15 hs – 3ª división
13:00 hs – 5ª división

Cancha Juventud Unida:
Juventud Unida vs San Martín
08:30 hs – 3ª división
10:15 hs – 6ª división
11:30 hs – 5ª división

Cancha Coronel Daza:
Coronel Daza vs Villa Dolores

09:00 hs – 5ª división
10:30 hs – 6ª división
11:45 hs – 3ª división

DOMINGO 02/11/25

Cancha Obreros San Isidro:
Obreros San Isidro vs Defensores de Esquiú

08:45 hs – 5ª división
10:15 hs – Inf. A
11:15 hs – Inf. B
12:15 hs – 6ª división
13:30 hs – 3ª división

Cancha La Tercena:
La Tercena vs Deportivo Sumalao

09:00 hs – 5ª división
10:30 hs – 3ª división
12:15 hs – 6ª división

Cancha La Merced:
La Merced vs Los Sureños

09:00 hs – 6ª división
10:15 hs – 5ª división
11:45 hs – Inf. B / Inf. A (simultáneo)
12:45 hs – 3ª división

