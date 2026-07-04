Se presentó oficialmente la Expo Catamarca 2026

En el marco de alcanzar la consolidación de una sinergia estratégica entre el sector público y privado, se realizó el lanzamiento oficial de la EXPO CATAMARCA 2026, edición que será la segunda y que tendrá por fecha de realización entre el 10 y 12 de septiembre de este año, en el Predio Ferial Catamarca.

El lanzamiento formal se realizó en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil. Por el arco empresarial, participó del encuentro el titular de la FEC, Marcelo Coll, acompañado por representantes de las diversas cámaras empresariales de la provincia.

La organización del evento será bajo una modalidad de coorganización con las participaciones de la Federación Económica de Catamarca (FEC) y el Gobierno de la Provincia, a través de los ministerios de Desarrollo Productivo, de Educación y Trabajo y el de Minería, entre otras áreas.

Además, la iniciativa cuenta con el respaldo fundamental del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Banco de la Nación Argentina (BNA), instituciones claves para el financiamiento y soporte de los sectores productivos.

Tal como se remarcó en la exitosa expo del año pasado, se tendrá como uno de los principales objetivos posicionar a Catamarca como el eje articulador de negocios, turismo, minería y economías regionales del NOA y Centro argentino, y el vecino país de Chile.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en destacar que la Expo Catamarca no constituye únicamente un espacio de exhibición, sino una verdadera plataforma de generación de valor. Durante tres jornadas consecutivas, convergerán operadores turísticos de toda la región, grandes compañías mineras que buscan consolidar alianzas y eslabonamientos productivos, y un importante entramado de PyMEs locales y nacionales en busca de nuevos clientes, distribuidores y accesos a mercados internacionales.

Un rasgo distintivo de esta segunda edición será el fuerte componente académico y de actualización tecnológica. El evento contará con la participación de destacados especialistas internacionales en inteligencia artificial, economía y neurociencia empresarial, profesionales de vanguardia que se encuentran redefiniendo la operatividad actual de los mercados globales.

Otro de los objetivos centrales planteados por la FEC y el equipo gubernamental es que cada sector productivo registre un crecimiento tangible. Se busca que la provincia no sea mera espectadora, sino protagonista activa de su propio desarrollo mediante la transferencia de conocimiento, la firma de convenios de largo plazo y, fundamentalmente, la creación de empleo genuino y arraigo local.