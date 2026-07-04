Catamarca

Visita territorial a Los Varela para evaluar proyectos de desarrollo

Datamarca
By Datamarca

Autoridades del Ministerio de Producción realizaron una visita a localidades del municipio de Los Varerla, donde, junto al jefe comunal, Patricio Villafañez, se interiorizó sobre distintos emprendimientos productivos de la zona, y comprometió acompañamiento de las distintas áreas técnicas de su cartera.

En Los Castillo se visitó el taller textil “Esperanza”, donde hubo un enriquecedor encuentro con sus trabajadoras, encargadas de la confección de distintas prendas, algunas realizadas para reconocidas marcas como Arciel.

Luego de conocer las inquietudes de las costureras, se acordó brindar asesoramiento técnico especializado en procesos industriales y analizar otras herramientas para optimizar su funcionamiento.

Luego, la comitiva se trasladó a Singuil, donde realizaron una visita técnica al predio donde se proyecta la futura fábrica de bolsas de rafia, las que tendrán por destino la producción papera, de gran intensidad en la zona.

El ministro Castro aportó ideas para evaluar y que contribuyan al óptimo funcionamiento del establecimiento. “Sería de gran utilidad que podamos unirnos municipio, el Ministerio de Desarrollo Productivo y los productores de la zona, para que logremos el mejor producto y la mejor planta, porque creo que todos tenemos cosas positivas para aportar”, sostuvo el funcionario.

La jornada concluyó con una reunión de trabajo en El Bolsón, en la que se amplió la agenda a otros temas de importancia para el desarrollo económico de la zona.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
CatamarcaPortadas

Catamarca cambia de situación epidemiológica y amplían al 50% el aforo de actividades habilitadas

Catamarca

Se amplía la veda de pesca en los diques Sumampa y Alijilán

Catamarca

Mujeres de Valle Viejo cobraron el IFE y pusieron una verdulería

Catamarca

Se espera un dia ventoso para Catamarca

CatamarcaPortadas

Advierten por falso anuncio sobre un bono navideño para empleados públicos

CatamarcaCatamarca ProfundaPortadas

Aprehenden a ocho personas por el robo de rieles en Pomán

Catamarca

Estado del tiempo para hoy

CatamarcaPortadas

Choque múltiple en Andalgalá

Show More