El BCRA habilitó a las empresas a pagar salarios en dólares a sus empleados mediante cuentas sueldo

La medida del Banco Central incorpora al dólar entre las monedas habilitadas para cuentas sueldo y permite que los trabajadores reciban remuneraciones en esa divisa.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó este viernes las cuentas sueldo en dólares, una medida que permite a las empresas pagar remuneraciones en esa moneda a sus trabajadores.

La disposición fue formalizada mediante la Comunicación “A” 8460, que incorporó al dólar estadounidense entre las monedas admitidas para recibir depósitos en las cuentas sueldo previstas por la normativa financiera.

La resolución establece que los bancos estarán obligados a atender los depósitos y extracciones de dólares en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta. En otras sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, esa posibilidad dependerá de la disponibilidad de billetes de cada entidad.

El BCRA aclaró además que la gratuidad de estas cuentas alcanzará hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral. En caso de que los dólares no sean retirados, podrán acumularse sin límite de tiempo y sin generar costos de mantenimiento para el trabajador.

De esta manera, el organismo completó la adecuación necesaria para aplicar uno de los cambios introducidos por la Ley 27.802 de reforma laboral, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo. La nueva redacción establece que “el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”.

Antes de esa modificación, la interpretación del artículo 105 era que el salario debía pagarse en dinero de curso legal, es decir, en pesos argentinos. El pago en otra moneda o mediante bienes solo podía realizarse bajo la figura de pago en especie, con un límite del 20% del salario total.

El cambio legal se completó con la modificación del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dispuso que las remuneraciones deben pagarse exclusivamente mediante acreditación en una cuenta bancaria a nombre del trabajador.

Por ese motivo, para que los salarios pudieran acreditarse efectivamente en moneda extranjera, todavía era necesaria una adecuación de la regulación bancaria. Ese paso fue el que dio ahora el Banco Central al admitir expresamente al dólar estadounidense para las cuentas sueldo y extenderles las condiciones de gratuidad previstas para las cuentas en pesos.

Sin embargo, la habilitación normativa no implica que el pago de salarios en dólares vaya a generalizarse de inmediato. Una de las principales limitaciones sigue siendo la existencia de restricciones para que las empresas puedan acceder libremente al mercado cambiario y comprar divisas para determinadas operaciones locales.

Hace poco más de dos meses, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había señalado que eliminar las restricciones cambiarias para personas jurídicas no estaba entre las prioridades inmediatas del organismo.

“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares”, explicó durante la presentación del Informe de Política Monetaria.

De todos modos, la nueva regulación podría consolidar una modalidad que ya había comenzado a extenderse en determinados sectores y profesiones, impulsada por la inflación, la exportación de servicios profesionales y la internacionalización de algunas actividades.

Según estudios jurídicos dedicados al asesoramiento de empresas, los pagos de salarios en dólares podrían ganar terreno especialmente en rubros con alta demanda de perfiles profesionales o fuerte vinculación con mercados internacionales.