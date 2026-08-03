Milei confirmó que ya definió a su compañero de fórmula y buscará eliminar las PASO

El Presidente evitó revelar el nombre de quien lo acompañará en las elecciones del próximo año. Además, ratificó que impulsará una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y volvió a defender el rumbo económico de su gestión.

En medio de la guerra declarada con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente JavierMilei confirmó que ya definió a su compañero de fórmula para las próximas elecciones y mantuvo en reserva su nombre, en una definición que enlazó con otra prioridad política del oficialismo: la eliminación de las PASO por un costo que cifró en USD 250 millones al año para el Estado.

El mandatario también ratificó que la principal iniciativa legislativa del Gobierno para este semestre será una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con dos ejes: blindar a la autoridad monetaria frente al poder político y prohibir por ley la emisión para financiar al Tesoro.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, dijo el mandatario en una entrevista publicada este domingo por el diario Río Negro. Sobre las primarias, sostuvo que se opone a ese sistema desde antes de llegar a la Presidencia.

El jefe de Estado afirmó que las PASO “no cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro”. Añadió que la intención del Gobierno es eliminarlas y que espera acompañamiento del Congreso.

Milei ubicó la reforma del Banco Central como “la principal reforma” que el Gobierno impulsará en el Congreso en los próximos meses. Su argumento es que no alcanza con haber saneado el balance de la entidad si una futura administración puede volver a emitir para cubrir necesidades fiscales.

En esa línea, planteó que la misión de preservar el valor de la moneda y la prohibición de asistir al Tesoro deben quedar establecidas por ley. “Necesitamos blindar a los presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso”, afirmó.

En el plano económico, el presidente defendió la gestión de su administración con una secuencia de logros que, según su descripción, incluyó superávit fiscal, baja de la inflación, salida del cepo y recomposición de reservas. También sostuvo que el Gobierno reconstruyó credibilidad al pagar “todas y cada una” de sus obligaciones.

Consultado por el impacto de esas medidas en la vida cotidiana, Milei aseguró que la actividad económica y el PBI superaron su techo histórico. Según dijo al medio patagónico, la Argentina tendrá 3 años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años.

El impacto de la mejora en los ingresos y las inversiones que vienen

El mandatario reconoció que una parte de la población todavía no percibe esa mejora en sus ingresos. “Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos”, señaló.

Milei también se refirió a la relación con los organismos multilaterales de crédito y afirmó que las misiones del FMI llegan al país para respaldar “un programa exitoso” que, según su visión, sobrecumple las metas acordadas.

Sobre el flujo de inversiones, precisó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ya tiene proyectos aprobados por más de USD 46.000 millones y otros por más de USD 100.000 millones en evaluación. Agregó que, si se incorporan las inversiones anunciadas, el monto total supera los USD 150.000 millones.

Al ser consultado por obras de infraestructura agrícola en la región, descartó una intervención directa del Estado para orientar decisiones del sector privado. “Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán. Yo no planeo tomar al sector privado de la mano y decirle ‘hay que invertir acá’ o ‘hay que invertir allá’. Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado”, dijo.

Por último, sobre el legado que aspira a dejar, expresó que le gustaría ser recordado como quien recibió un país en decadencia y produjo el cambio de rumbo que, según definió, la sociedad pidió con su voto.