Lectores de Datamarca compartieron a nuestra línea de WhasApp (3834-331808) la denuncia pública que realizó una joven de Fray Mamerto Esquiú sobre un aberrante hecho que tuvo como protagonista a “Gringo”, un querido perro callejero que vive en las adyacencias del cajero automático ubicado frente a la Comisaría de Fray Mamerto Esquiú, y efectivos policiales de esa dependencia. Según consta en la denuncia pública, los policias “picaneron” al animal, conducta penada por Ley.

“Muchos deben conocer a gringo. El es un perrito de la calle, que siempre lo van a ver en el cajero de piedra blanca, o por esté sector. En el departamento Fray Mamerto Esquíu.

Voy a contar la angustia y la impotencia que acabo de pasar recién.

Con mi pareja fuimos al cajero, y gringo como de costumbre siempre nos acompaña a donde vayamos, al salir del cajero y volviendo a casa, sentimos llorar a gringo y vemos cuando dos POLICÍAS que trabajan en la comisaría de Piedra Blanca, le daban corriente con la picana y se burlaban del mismo😡Tan hijos de mil puta van a ser con un animal que no les hace nada a ustedes, para darle corriente para cagarse de risa nomás? Después no saben porque los andan escrachando. Volvi a reclamar y ya se habían metido todos adentro de la comisaría. Son una burla, el uniforme les queda grande, porqué cuando realmente se los necesita no actúan de la misma manera. Y como personas son una mierda. Esto no va a quedar así😡Y no es la primera vez que lo hacen”