Elon Musk acusó a Trump de estar en los archivos del pedófilo Jeffrey Epstein

El magnate acusó al presidente de aparecer en los archivos de Jeffrey Epstein y Trump le respondió con furia, advirtiendo que le quitará subsidios y contratos. Las acciones de Tesla se desplomaron más de un 14%. Ya es una guerra declarada. Elon Musk y Donald Trump protagonizan un enfrentamiento sin precedentes que incluye acusaciones explosivas, amenazas cruzadas y graves consecuencias económicas. La pelea sacudió los mercados y dejó al descubierto una ruptura que ya parece irreversible. “Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”, escribió Musk en X, su red social. Así, el dueño de Tesla y SpaceX vinculó directamente al presidente estadounidense con el financista acusado de tráfico sexual de menores, Jeffrey Epstein, quien fue hallado muerto en una celda en 2019. La respuesta de Trump no tardó. Desde Truth, su plataforma digital, afirmó: “Estoy muy decepcionado con Elon. Tiene el síndrome de furia contra Trump. Le pedí que se fuera”, y lo acusó de haber perdido el control tras su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). “La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!”, amenazó Trump, en una advertencia directa a las empresas del magnate. La disputa tuvo un fuerte impacto bursátil. Las acciones de Tesla cayeron 14,26%, lo que equivale a una pérdida de más de 140.000 millones de dólares en valor de mercado, marcando uno de los desplomes más bruscos de su historia reciente. Además de Tesla, Trump puso en la mira a SpaceX, que tiene millonarios contratos con el gobierno estadounidense, incluyendo uno de 5900 millones de dólares con la Fuerza Espacial para el lanzamiento de satélites y misiones. También amenazó con revisar los acuerdos con Starlink, la subsidiaria de telecomunicaciones que presta servicios a agencias militares e inteligencia. En una movida cargada de tensión política, Musk anunció que dará de baja la nave Dragon, utilizada por la NASA y Estados Unidos para misiones a la Estación Espacial Internacional (EEI), lo que podría dejar a la administración Trump sin uno de sus principales vehículos espaciales. La pelea entre el presidente y el empresario más poderoso del país ya no tiene retorno, y el mundo político, empresarial y tecnológico observa con atención cómo escala una crisis que promete más capítulos explosivos.