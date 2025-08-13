jueves, agosto 14, 2025
Cine Teatro Valle Viejo renueva su cartelera con propuestas para toda la familia

El Cine Teatro Valle Viejo invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una variada programación cinematográfica pensada para todas las edades, con funciones que se desarrollarán en distintos horarios y una atractiva promoción especial para el público.

La cartelera incluye:

* 16:00 hs – Stitch: una historia entrañable para disfrutar en familia, ideal para los más pequeños.

* 19:00 hs – Un Viernes de Locos: comedia clásica que garantiza risas y entretenimiento.

* 22:00 hs – La Hora de la Desaparición: un atrapante thriller para los amantes del suspenso.

El valor de la entrada general es de $8.000. Además, el público podrá aprovechar la promoción 2×1 los días viernes y domingo, y se dispondrá de 5 cupos por función para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Desde el municipio destacaron que esta propuesta busca consolidar al Cine Teatro Valle Viejo como un espacio cultural inclusivo y de encuentro para toda la comunidad, ofreciendo alternativas de entretenimiento accesibles y de calidad.

