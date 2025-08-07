Piden declarar la emergencia social, habitacional, productiva y cultural en Laguna Blanca

El diputado nacional por Catamarca, Sebastián Nóblega, se refirió a la intensa jornada legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se otorgó media sanción a dos proyectos claves: el financiamiento para las universidades nacionales y el fortalecimiento del Hospital Garrahan.

En diálogo con Radio Ancasti, el legislador peronista expresó que “gran parte de la sociedad y de los catamarqueños están cansados de las decisiones del gobierno nacional”, y defendió su voto a favor de las iniciativas como “un compromiso con la educación pública y la salud”.

En otro tramo de la entrevista, el legislador confirmó la presentación de un proyecto para que el Estado Nacional declare la emergencia social, habitacional, productiva y cultural en Laguna Blanca, tras el fuerte temporal que devastó esa localidad. “Laguna Blanca no volverá a ser lo que era. Es un pueblo con un profundo valor histórico, cultural y turístico. El Estado Nacional debe estar presente en su reconstrucción”, reclamó.

Asimismo, el diputado destacó el tratamiento de otros temas fundamentales para las provincias, como la redistribución del impuesto a los combustibles y los aportes del Tesoro Nacional. En ese marco, reconoció los esfuerzos de la gestión del gobernador Raúl Jalil: “Catamarca ha hecho un enorme esfuerzo para sostener el empleo, la industria y el turismo. El Estado provincial ha estado presente, y eso hay que destacarlo”.