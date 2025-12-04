Polti no asumirá como Senador Provincial

El Intendente de Recreo Luis Alberto Polti, reafirmó que no asumirá su banca en la Cámara de Senadores. “No voy a asumir como Senador. Voy a seguir siendo el Intendente de Recreo y su jurisdicción” afirmó en una visita a la localidad de Casa de Piedra.
Confirma de esta manera que asumirá como Senadora Débora Romero, quien a sido mi compañera de fórmula, y que sería la mujer mas joven en ocupar una banca en el senado en la provincia de Catamarca”
“Débora Romero que no solo me ha acompañado reiteradamente, sino que ha formado parte del gabinete” dijo el jefe comunal.
La mujer elegida por Polti tuvo su paso por la Municipalidad de Recreo como jefe de gabinete, donde actualmente tiene funciones en la Secretaria de Hacienda y a partir del 10 de diciembre, ocupará la banca en la cámara baja, en representación de los lapaceños.