Voraz incendio consumió una vivienda en Santa María

Ayer, Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un siniestro en una vivienda ubicada en el barrio Divina Misericordia de la localidad de San José. El fuego se inició en una habitación y se extendió rápidamente, provocando el colapso del techo del inmueble. Dos dotaciones trabajaron para sofocar las llamas que, lamentablemente, causaron daños materiales totales. Al lugar concurrieron efectivos policiales, personal de Salud, Guardia Urbana y Acción Social para asistir a los damnificados, 4 mayores y 2 menores.