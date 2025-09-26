El Gobierno nacional habilitó a comercios a “vender energía” por la alta demanda del verano

El plan prevé que en momentos de alta demanda de energía y a cambio de una bonificación en sus facturas, los grandes usuarios dejen de consumir o bien conecten sus grupos electrógenos para evitar usar el suministro de la red.

El gobierno de Javier Milei creó este viernes el Programa de Gestión de Demanda de Energía. Se trata de una iniciativa voluntaria, programada y remunerada que apunta a reducir la demanda de energía eléctrica en momentos críticas del sistema como, por ejemplo, en los días de altas temperaturas durante el verano.

Así quedó plasmado en la Resolución 379/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la Secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti.

El Programa de Gestión de Demanda de Energía permitirá a usuarios residenciales, comercios y grandes consumidores participar en un esquema para reducir el consumo de electricidad y aportar energía al sistema durante momentos de alta demanda, a cambio de una compensación económica. La medida ya se había implementado pero solo para grandes usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Litoral.

Este sistema entrará en vigencia a partir de este sábado y está dirigido a los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios Menores (GUME) y Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIS) del MEM, siempre que cuenten con una demanda de potencia superior a 300 kW y dispongan de sistemas de medición que permitan registrar el consumo horario.

Aquellos que adhieran voluntariamente y cumplan con los requisitos técnicos serán designados como Usuarios Adherentes (UA), y podrán presentar ofertas de reducción de carga, que serán evaluadas y aceptadas por el Organismo Encargado de Despacho (OED), según las necesidades del mercado.

Para aquellos usuarios que no cuenten con mediciones horarias disponibles en el Sistema de Medición Comercial (SMEC), las distribuidoras deberán informar los datos necesarios para el control y validación de los compromisos asumidos.

“Lo que hacés es decirle al que consume energía que se puede convertir en oferente de esa potencia, dejando de consumir o poniendo su equipo de back up”, explicó días atrás Tettamanti durante la última reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Así los grandes usuarios podrán elegir entre apelar a un consumo inteligente, es decir no saturar la demanda con un exceso injustificado y liberar energía para los sectores críticos, o bien quienes posean generadores, como los shoppings, incluso podrían participar de subastas de potencia, con una remuneración.

El Programa de Gestión de Demanda de Energía se implementa en el marco de la Ley 24.065 que establece la protección de los derechos de los usuarios, la promoción de la competitividad y la eficiencia en el sector eléctrico, y la libertad de elección de los consumidores.

La resolución cita además antecedentes internacionales, como los programas de eficiencia energética implementados en Estados Unidos y el Reino Unido, que demostraron resultados positivos en la reducción de la demanda y el ahorro de recursos.

Fuente / Minuto Uno