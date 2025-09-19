Milei: “El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país”

El Presidente participó este viernes del 125º Aniversario. Luego se mostró con Gonzalo Roca, el candidato outsider impulsado por Gabriel Bornoroni.

Tras una jornada marcada por la suba del dólar y del riesgo país, el presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí adjudicó la escalada financiera al “pánico político” y volvió a apuntar contra la oposición, a la que acusó de intentar “romper el equilibrio macroeconómico”.

“Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo y cuanto más fuerte es el proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor”, señaló el mandatario. También advirtió que “violar la restricción del presupuesto no es gratis”, en alusión a los reiterados déficits fiscales.

En su discurso, Milei criticó con dureza al exgobernador cordobés Juan Schiaretti, al acusarlo de presentar propuestas de mayor gasto sin tener en cuenta los límites presupuestarios. “Con emisión generamos una hiperinflación, con endeudamiento, en un contexto actual de pánico político, se espiraliza el riesgo país”, sostuvo.

Más adelante, trazó una comparación con la gestión de Fernando de la Rúa: “Cuando le empezaron a torpedear el barco fue porque quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que están torpedeando de atrás sean los mismos. No van a poder parar el cambio”, lanzó. En ese marco, adelantó que en los próximos meses el Gobierno impulsará una reforma tributaria, laboral y una amplia desregulación económica.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, la ministra Patricia Bullrich, la diputada Lilia Lemoine y el titular de Diputados, Martín Menem. No lo recibió el gobernador Martín Llaryora, que se encuentra en Europa.

Ante unos 400 asistentes, Milei recibió aplausos en varias oportunidades, aunque el clima fue menos eufórico que en diciembre, cuando también visitó la Bolsa. La actividad se dio en medio de una semana difícil para el oficialismo, tras dos derrotas en el Congreso y la escalada de los mercados.

Más tarde, la agenda presidencial incluyó un acto en el Parque Sarmiento, convocado como un encuentro “cerca de la gente”. Allí, Milei volvió a difundir en redes su mensaje de campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.