Vigilia para pedir por la salud de Thiago Medina

La convocatoria busca reunir a los vecinos de la ciudad para hacer fuerza por la recuperación del joven ex Gran Hermano, que permanece grave en el hospital.

Los seguidores de Thiago Medina convocaron a una juntada para unir fuerzas en medio de la delicada situación de salud que atraviesa el joven de 22 años.

A través de las redes sociales la familia del ex Gran Hermano se encargó de difundir información sobre esta reunión que tendrá lugar este viernes 26 en Moreno, Buenos Aires.

Thiago continúa en terapia intensiva tras el brutal accidente de tránsito que tuvo con su moto. Los pulmones están comprometidos y su familia pide por un milagro.

El parte médico de hoy indicó que en las últimas horas a Medina le realizaron “un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente”. Advirtieron que pudo superar adecuadamente “los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”. “Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”, detalla.

Camila Deniz compartió en sus historias de Instagram la publicación que invita a juntarse en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega a partir de las 10 para pedir por la evolución del estado de salud de Thiago.

Tal como se puede leer en el posteo que subió Camilota, las encargadas de organizar esta convocatoria fueron dos hermanas que son seguidoras de Medina. “Somos evangélicas cristianas, creemos en un Dios que es bueno, que siempre tiene la última palabra”, expresaron.

“Ese día queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible. Creas en lo que creas, todo será bienvenido y respetado. Queremos unirnos en un mismo sentir para ayudar desde nuestro lugar, ya sea a través de un rezo o un pedido al universo”, aseguraron en la publicación.

“Con la ayuda de cada uno de ustedes, lograremos que este gesto sea aun más fuerte. Por eso les pedimos que puedan llevar una vela y así enviar toda la energía, plegaria, oración y amor hacia esa habitación”, indicaron las seguidoras de Thiago.

Por último recalcaron: “Queremos que esto sea lo más organizado y respetado posible. No queremos molestar a la familia. No llevar nada que pueda provocar ruido, no provocar suciedad, si quieren pueden llevar carteles para apoyar”.