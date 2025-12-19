La agrupación musical Lado B se prepara para vivir este sábado, su último encuentro del año con una propuesta que combina música en vivo al aire libre y un momento de reconocimiento colectivo.

La cita será este sábado 20 de diciembre, a las 20, en CATA (Sarmiento 613), con la actuación de la banda andalgalense La NN.

En este cierre de temporada, el escenario recibirá a una de las formaciones con mayor recorrido dentro del rock provincial: La NN, integrada por Shaggy Maidana, Martín Cecenarro, Diego Vallejos y Jorge Ramos, junto a Ricardo “Nury” Arias en sonido y Walter Mansilla en contenidos multimedia.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda compartió fechas con referentes del rock nacional y se mantuvo en la escena de festivales, encuentros culturales y proyectos artísticos en distintas localidades de Catamarca y otras provincias.

La noche tendrá además un condimento especial, se realizará la entrega de reconocimientos a los artistas que participaron del ciclo Lado B durante todo el 2025, como una forma de destacar el compromiso, la diversidad sonora y el crecimiento de la escena local.