El actor habló sobre el vínculo que lo une con su compañera de “Rocky” y reconoció que se están conociendo mejor.

Nico Vázquez habló sobre los rumores de romance con Dai Fernández, con quien protagoniza la exitosa obra Rocky en el teatro Lola Membrives. Esta vez, a diferencia de otras veces en la que fue consultado sobre el tema, reconoció que se están conociendo.

“Cuando uno está en algo que no tiene título, que empezó hace días”, aseguró en diálogo con Infama (América).

Luego, aclaró por qué no tiene necesidades de dar a conocer cuál es su situación sentimental: “Estoy divorciado, solo. Cualquier circunstancia en la que me encuentre yo o Gimena (Accardi), no tenemos por qué dar explicaciones. Los dos estamos solos”.

“No tengo que blanquear nada, no estoy de novio con ella. Sí, la estoy conociendo. Fuimos compañeros, después pasamos a amigos, mejores amigos, y nos apoyamos mucho en el último tiempo. Ahora nos estamos conociendo desde otro lugar”, sostuvo Nico.