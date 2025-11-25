Su mujer dio a conocer la noticia a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae jamaiquino, murió a los 81 años por complicaciones médicas derivadas de un cuadro de neumonía, según anunció hoy su mujer, Latifa Chambers, a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció a causa de una convulsión seguida de una neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, colegas artistas y compañeros de trabajo que lo acompañaron en su camino. A todos sus fans alrededor del mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente valoraba a cada uno de ustedes por todo su cariño”, expresó Chambers en una publicación que realizó en la cuenta de Instagram oficial del artista.

“También quiero agradecer al Dr. Couceyro y a todo el personal médico, que han sido extremadamente solidarios y de gran ayuda durante este proceso tan difícil”, añadió.

“Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Voy a seguir tus deseos. Espero que puedan respetar nuestra privacidad en estos momentos tan duros. Más información será brindada más adelante. Nos vemos, Leyenda”, concluye el comunicado firmado por su mujer y sus hijos Lilty y Aken.

Nacido como James Chambers el 30 de julio de 1944 en Montego Bay, Saint James (Jamaica), Cliff comenzó a demostrar su talento desde chico en concursos musicales locales. A los 17 años, su carrera despegó con la canción “Hurricane Hattie”, uno de sus primeros trabajos para Beverly Records, del productor Leslie Kong.

A mediados de la década del 60 firmó contrato con Island Records y se mudó al Reino Unido. En 1968 triunfó en el Festival Internacional de la Canción celebrado en Brasil con el tema “Waterfall” y, un año más tarde, su disco homónimo lo consagró con clásicos como “Many Rivers to Cross”, “Vietnam” y “Wonderful World, Beautiful People”.

En 1972 protagonizó la película jaimaquina The Harder They Come y estuvo a cargo de la banda sonora -con temas como “Many Rivers to Cross”, “Sitting in Limbo” y la canción-, a la que se le atribuye haber introducido el reggae en Estados Unidos.

Otros de sus grandes éxitos fueron “You Can Get It If You Really Want”, su versión de la canción de Johnny Nash “I Can See Clearly Now”, “Reggae Night” y “Samba Reggae”.

Ganó dos premios Grammy al mejor álbum de reggae por Cliff Hanger (1985) y Rebirth, que además fue incluido en la lista de los 50 mejores discos de 2012 de la revista Rolling Stone. En 2010 fue incorporado al Salón de la fama del rock and roll; él y Bob Marley son los únicos dos jamaiquinos en integrarlo.