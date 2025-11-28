Llega “Las Noches de los Museos” este fin de semana, en la Capital

Este viernes, el sábado y domingo, Casa Caravati, el Museo Arqueológico Adán Quiroga y el Museo Virgen del Valle abrirán sus puertas con música en vivo, recorridos en bici e intervenciones urbanas.

La Dirección General de Cultura de la Capital presenta la tercera edición de “Las Noches de los Museos”, un ciclo que invita a redescubrir la riqueza patrimonial, artística e histórica de la ciudad a través de tres noches especiales que se desarrollarán del 28 al 30 de noviembre en los museos municipales.

Esta edición se suma al lema propuesto por el ICOM (Consejo Internacional de Museos): “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”, una reflexión sobre el rol de estas instituciones como espacios vivos que acompañan procesos sociales, activan memorias y dialogan con nuevas formas de creación cultural.

Durante tres noches consecutivas, los espacios abrirán sus puertas por la tarde noche con una programación diversa que incluye intervenciones urbanas, música en vivo, muestras, performances y actividades al aire libre.

La propuesta cuenta con la participación de distintas áreas municipales como Movilidad Sustentable, junto a instituciones educativas —estudiantes y docentes de Arquitectura de la UNCa y del ISAC—, en un trabajo conjunto que enriquece la experiencia cultural.

Programación

. Viernes 28 de noviembre – Casa Caravati (Rivadavia 1050)

19:30 hs. – Inauguración de Simpoesis, muestra de arte textil de Lilen Guillet y Estefanía Ayosa, con la participación de la artista invitada Gisela Dallavia.

20:00 h. – Performance Voces contra la crueldad y charla de cierre a cargo del artista Damián Masotta.

21:30 hs – Presentación de Sánchez Swing.

Intervención de Urbansketchers Catamarca.

Recorrido en bici por los tres museos municipales, guiado por personal técnico de Casa Caravati para los estudiantes de Arquitectura de la UNCa, junto a la Dirección de Movilidad Sustentable.

. Sábado 29 de noviembre – Museo de la Virgen del Valle (República 449)

19:30 hs.– Charla Pequeños milagros de dos mundos: historia del manto español de la Virgen del Valle, por Mónica Sastre.

20:00 h – Inauguración de muestra fotográfica en homenaje a los y las peregrinas.

20:20 hs.- Presentación del Taller Municipal de Danzas Clásicas.

20:40 hs. – Actuación de Rafael Toledo.

21:00 h. – Presentación de la Orquesta del Ministerio de Educación.

-Intervención de Urbansketchers Catamarca.

Una oportunidad única para acercarse al acervo mariano con contenidos preparados especialmente para esta edición.

. Domingo 30 de noviembre – Museo Arqueológico Adán Quiroga (Sarmiento 450)

El ciclo cierra con una jornada ampliada que incluye actividades de Museo en la Vereda, con propuestas para toda la familia.

19:30 hs. – Presentación del grupo Pirca.

20:00 h– Taller Municipal de Danzas Rita Soria.

20:20 hs. – Charla y exposición de instrumentos andinos a cargo de Aldo Luna y Luis Torres.

20:45 hs. – Actuación de Federico Peludero.

21:30 hs. – Cierre musical con Flor de Lima.

Intervención de Urbansketchers Catamarca.

“Las Noches de los Museos 2025” propone un recorrido sensible y participativo donde vecinos, turistas y familias podrán vivir una experiencia única, celebrando la historia local, la memoria colectiva y las diversas expresiones culturales que conforman nuestra identidad.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.