Numerarios de la División Investigaciones y sumariantes del Precinto Judicial N° 5, llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en la localidad de La Tercena, departamento Fray Mamerto Esquiú.

En el lugar y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Santiago Ahumada Franzzini, los investigadores secuestraron una prenda de vestir, una camioneta Ford Ranger negra, una pistola Bersa 9 mm., con su respectivo cargador y ocho cartuchos.

Además, arrestaron a dos sujetos de apellidos Cabello (44) y Zorzoli (49), quienes estarían vinculados a un ilícito perpetrado en la víspera, en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas Ahumada y Barros y Enrique Ocampo, de la Capital, donde un hombre de 32 años de edad resultó como damnificado.