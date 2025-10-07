Las propuestas de La Casa de la Puna para este “finde” largo

A partir de este viernes 10 de octubre, en el inicio del fin de semana largo, la Casa de la Puna se convierte en uno de los atractivos turísticos ideales para visitar en la Capital catamarqueña.

La agenda denominada “Raíces Culturales”, organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, propone disfrutar de talleres, exposiciones, música y el rescate de la cultura ancestral a tono con la conmemoración del último día en que los Pueblos Originarios fueron libres.

Viernes

Los días viernes y sábado, de 17 a 21 hs. habrá Feria de Artesanía y Diseño y Patio Criollo, con la participación de los emprendedores de la Red Achalay y artistas locales. También se dispondrá una exposición a cargo del Centro Filatélico y Numismático de Catamarca (Ce.Fi.Nu. Ctca.) denominada “Un recorrido por la historia monetaria argentina”, para realizar un viaje fascinante a través de monedas y billetes que marcaron épocas, descubriendo piezas únicas que reflejan la identidad, la cultura y la economía de nuestro país.

De 17.30 a 19 hs. se llevará a cabo la actividad “Pachaniños: conociendo los símbolos de nuestra tierra”, que consiste en un taller de cerámica y canto ancestral para las infancias, a cargo de Mariángeles Santillán y Mao Olmedo. Consiste en una actividad gratuita con cupos reducidos, por lo que se aconseja realizar las reservas a los contactos: 383 468-8841 / 383 468-3648.

La música estará presente, a partir de las 19 hs. con dos propuestas: “Jaruma! Siempre libres” de Ayllu Coquena y el arte del cantautor Nacho Andrada.

Sábado

El sábado, de 17 a 19.30 hs. se ofrecerá una tarde de juegos tradicionales, con la coordinación de Franco Ocaranza y múltiples propuestas como carrera de embolsados, ponerle la cola al chancho, concurso de baile, batalla de globos, tiro de soga y mucho más. Las actividades serán libres y gratuitas, sin inscripción previa y destinadas a toda la familia.

El cierre musical estará a cargo de Eli Rodríguez y Evelyn Sánchez a partir de las 20 hs.

La agenda completa con las actividades previstas en los distintos atractivos turísticos de la ciudad se puede encontrar en la web del organismo: sfvc.tur.ar o en las redes sociales: SFVC Turismo.