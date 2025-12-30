Avanza la implementación de la receta digital en Catamarca

En el marco del proceso de implementación progresiva de la Receta Electrónica y la gestión digital de stock y dispensa de medicamentos en el sistema público de salud, se llevó a cabo una jornada destinada a profesionales médicos, personal de farmacia y equipos administrativos.

El Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo una capacitación virtual sobre Receta Electrónica y el Módulo de Farmacia de la Historia Clínica Electrónica (HCE), con el objetivo de continuar perfeccionando al equipo de Salud para dar respuestas a las demandas de la población.

Cabe mencionar que la finalidad es fortalecer las capacidades del recurso humano para el uso efectivo de herramientas digitales que permiten prescripción médica segura mediante receta electrónica, gestión y control de stock de medicamentos, trazabilidad, transparencia y mejora en el acceso a tratamientos.

En esta oportunidad, participaron agentes de Capital y del interior, lo que refleja el alcance transversal de la estrategia de digitalización sanitaria y el compromiso de los equipos locales con la modernización de los procesos asistenciales y de gestión.