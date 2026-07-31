Tapas

El Gobierno advierte a CTERA: el paro del lunes debe garantizar el “75% de la prestación habitual”

Datamarca3
By Datamarca3
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación.

El Ministerio de Capital Humano advirtió este viernes que ante la convocatoria anunciada por CTERA a un paro nacional docente para el próximo lunes, “se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial”.

En este sentido, la cartera que conduce Sandra Pettovello remarcó que “el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa”.

“Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”, se señaló en un comunicado.

Al respecto, se advirtió que “el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza”, finalizó el comunicado.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
CatamarcaPortadas

El SOEM reclama un aumento de sueldo del 15 por ciento

Nacionales

Bancarios ratificaron el paro de este jueves y advierten medidas más severas

Catamarca

Reclamos de adicionales: El gobierno provincial convocó a los gremios estatales

Catamarca

Reclamo salarial: Protesta de los trabajadores de ARTEX frente a la empresa

Tapas

Poncho 2026: la identidad de la fiesta se despliega en la pérgola central y viste los pabellones

CatamarcaPortadas

Trabajadores de la Fábrica de Alfombras anunciaron medidas de fuerza

CatamarcaPortadas

Docentes: No hubo acuerdo en la primera audiencia de conciliación obligatoria

Catamarca

Trabajadores realizaron una “choripaneada” como protesta por salarios

Show More