La oposición presentó un dictamen de minoría para garantizar transparencia en CAMYEN

Los bloques GENERAR, La Libertad Avanza, MID y PRO piden mayor transparencia y control legislativo sobre la empresa estatal.

Los diputados Mamerto Acuña, Francisco Monti, Mateo Manti, Javier Galán y Natalia Saseta, en representación de los bloques GENERAR, La Libertad Avanza, MID y PRO, presentaron un dictamen de minoría al proyecto del Poder Ejecutivo que propone transformar a Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) en una Sociedad Anónima Unipersonal (CAMYEN S.A.U.). La Unión Cívica Radical (UCR) fue la única fuerza opositora que no acompañó el texto.

CAMYEN fue creada en 2012 por la Ley provincial 5354 con el objetivo de promover el desarrollo de la minería catamarqueña mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Bajo su actual estructura como sociedad del Estado, el Poder Ejecutivo provincial designa a los tres integrantes de su directorio.

El dictamen incorpora modificaciones orientadas a fortalecer la transparencia, el control institucional y la protección del patrimonio provincial. Entre los principales cambios figura la implementación de procedimientos competitivos para la transferencia de derechos mineros y la exigencia de mayorías calificadas para las decisiones estratégicas de la empresa. También prevé la creación de una cuenta especial para que los recursos de CAMYEN se destinen exclusivamente a exploración, infraestructura energética, desarrollo productivo, remediación ambiental y fortalecimiento patrimonial, con la prohibición expresa de utilizarlos para financiar gastos corrientes del Estado.

Publicación obligatoria de contratos

La propuesta opositora establece además la publicación obligatoria de contratos, inversiones, estados contables e informes ambientales y comunitarios de la empresa. Crea, asimismo, un Registro de Integridad y Beneficiarios Finales para quienes contraten con CAMYEN o adquieran sus derechos, fortalece el control legislativo sobre la sociedad y limita el secreto comercial únicamente a casos debidamente fundados, con el objetivo de garantizar el acceso a la información sobre las operaciones de la empresa.

El DNU 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, dispuso en su artículo 48 la transformación de las sociedades y empresas con participación estatal en Sociedades Anónimas, sujetas al régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Los firmantes del dictamen aclararon que no se oponen a la transformación jurídica de CAMYEN, sino al uso que el Poder Ejecutivo hace de ese marco normativo para atribuirse facultades que, según su planteo, exceden sus competencias y reducen los mecanismos de control existentes.

En ese sentido, cuestionaron que el gobernador instale la idea de que la oposición rechaza de manera sistemática sus iniciativas, cuando el objetivo del dictamen es incorporar reglas claras, mayor transparencia y límites institucionales para resguardar los recursos de la provincia.