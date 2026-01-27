Se viene una nueva edición del Festival del Cabrito en Recreo

El próximo mes de Febrero, desde el 5 al 8, se realizara en Recreo, departamento La Paz una nueva edición del Festival del Cabrito, con una cartelera de lujo.
Con artistas destacados como: Orellana Lucca, Santiago Paz, Los Quijanos, Abel Pintos, Valle 4, Sergio Galleguillo, Los Sacheros, las valijas, Ivan Ruiz, entre otros.
Desde el municipio informaron que habrá bonos disponibles por las tres noches a $65.000, los cuales se pueden solicitar en la oficina de Comercio de la comuna. Para mas información se encuentra disponible la página web Festivaldelcabrito.online