Se viene una nueva edición del Festival del Cabrito en Recreo

El próximo mes de Febrero, desde el 5 al 8, se realizara en Recreo, departamento La Paz una nueva edición del Festival del Cabrito, con una cartelera de lujo.

Con artistas destacados como: Orellana Lucca, Santiago Paz, Los Quijanos, Abel Pintos, Valle 4, Sergio Galleguillo, Los Sacheros, las valijas, Ivan Ruiz, entre otros.