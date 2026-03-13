Gremios docentes rechazaron un mínimo de $850.000 al básico ofrecido por el Gobierno

En la segunda reunión de conciliación obligatoria docente, los gremios UDA, Suteca y la Intersindical conformada por Ateca, Sidca y Sadop no aceptaron la propuesta del Gobierno de la Provincia, aunque avanzaron en otras cuestiones pedagógicas y estructurales.

El Gobierno de la Provincia sostuvo elevar a $850.000 el salario docente mínimo garantizado y aplicar un incremento bimestral al punto índice. Asimismo, ratificaron los descuentos a los docentes que se adhirieron a las medidas de fuerza correspondientes al día 2 de marzo.

La ministra Verónica Soria volvió a presentar a los gremios docente la propuesta que consistente en elevar a $850.000 el salario docente mínimo garantizado por cargo, con tope de dos cargos.

Según explicó, “correspondiente al cargo testigo de un maestro de grado de escuela común, jornada simple de 25 horas semanales y su equivalente en 15 horas en el nivel medio y a 12 horas en el nivel superior”.

De igual manera, sostuvieron aplicar un incremento bimestral al punto índice y la función jerárquica equivalente al IPC bimestral que publica Indec, estimando que el porcentaje de actualización por el primer bimestre que se aplicaría en la liquidación del mes de marzo sería cercano al 6%.

En relación a la solicitud de elevar el básico del cargo testigo de un maestro de grado de escuela común, jornada simple, a $1.300.000, la ministra expuso que “esto implicaría un incremento del 132%, lo cual hoy resulta financiera y presupuestariamente imposible de afrontar” y comparó la propuesta provincial con la de otras provincias que cerraron acuerdos para el primer semestre con porcentajes muy por debajo de lo que ofrece el Gobierno de Catamarca.

En este marco, Suteca ratificó el pedido de $1.300.000 al cargo testigo de maestro de grado y UDA rechazó de plano la propuesta del Gobierno “porque no responde al pedido de las bases” y reiteró el pedido del incremento del 40%.

Por su parte, la Intersindical Docente también rechazó la propuesta del Gobierno e insistió con la propuesta contenida en el pliego reivindicatorio, advirtiendo que “los montos ofrecidos no logran revertir la pérdida del salario real de los docentes” y pidió que el Estado continúe trabajando en la mejora de la propuesta.

La propuesta del Gobierno tiene dos puntos clave:

1- Un incremento del salario mínimo docente garantizado que pasaría de $700.000 a $850.000 por cargo, siempre teniendo en cuenta el tope de dos cargos, por lo que un docente con dos cargos con salario mínimo cobraría $1.700.000. Esto sería el correspondiente al cargo testigo de un maestro de grado de escuela común, jornada simple de 25 horas semanales y su equivalente en 15 horas en el nivel medio y a 12 horas en el nivel superior.

2- Aplicar un incremento al índice docente y la función jerárquica, en base al IPC que publique el INDEC durante todo el año 2026.

En ese sentido, el incremento correspondiente al primer bimestre (enero-febrero) se aplicaría con la liquidación de marzo y se estima cercano al 6%.

Este mismo esquema de actualización bimestral ya permitió alcanzar acuerdos salariales con otros sectores de la Administración Pública provincial como ATE, UPCN, Vialidad y ATSA.

En comparación con otras provincias, la propuesta de Catamarca se ubica en una posición competitiva, ya que jurisdicciones como Mendoza, Salta y Jujuy acordaron incrementos del 10% para el primer semestre, en distintos esquemas de cuotas.

Durante la paritaria 2025, el índice docente acumuló un aumento del 42,6% frente a una inflación del 32,4%, mientras que el salario mínimo docente garantizado registró un incremento del 65%, reflejando un esfuerzo sostenido para fortalecer el ingreso de los trabajadores de la educación.

Paritaria pedagógica y cobertura de cargos

En lo que respecta a la paritaria pedagógica, se analizaron distintos temas vinculados al funcionamiento del sistema educativo. Entre los puntos abordados se destacan el proceso de concurso de supervisores planteado por la Intersindical, por el cual el Ministerio de Educación hizo entrega de la Resolución ministerial que pone en funciones a los supervisores que concursaron: 56 de 75.

Para la cobertura de los cargos restantes se realizará un segundo llamado que se publicará el viernes 20 de marzo, dando así inicio formalmente al procedimiento del segundo concurso.